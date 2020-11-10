國際禽流感疫情告急 冬候鳥過境來台提醒注意防疫

國際禽流感疫情告急，台南市動保處呼籲禽場落實防疫，目前已進入冬季氣候型態，東北季風吹起，候鳥陸續來臺度冬，也是禽流感好發季節，韓國於野鳥檢體檢出H5N8亞型高病原性禽流感，日本、英國及荷蘭家禽場也相繼發生H5亞型高病原性禽流感疫情。臺南市長黃偉哲表示，我國與韓國及日本位處同一候鳥遷徒路徑，候鳥來臺渡冬及日夜溫差變化大，增加禽流感疫病傳染風險，養禽業者應加強各項生物安全防疫措施，防範禽流感發生。

農業局長謝耀清表示，國際禽流感疫情頻傳，養禽業者不可掉以輕心，應做好禽舍防鳥設施架設及確實維護，避免讓家禽以外的生物進入禽場，並且加強人員徹底換衣鞋及清潔後才能進入禽舍，同時落實禽場內外環境消毒，確實做好各項生物安全措施，才能有效降低病毒入侵機會，阻絕禽流感發生。

農業局動保處持續於冬季實施強化禽場家禽流行性感冒監測措施，從109年10月1日至110年3月31日止，針對臺南市禽流感高風險地區，包括後壁區、學甲區、鹽水區、下營區、麻豆區，加強監測陸禽場、鴨場及鵝場，將抽樣監測52場，以早期發現案例，及時處置，降低禽流感發生及傳播風險。