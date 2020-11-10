發票對中1萬卻不開心！他崩潰「曝原因」：財神爺我錯了

每兩個月的25日是統一發票對獎日，若幸運中了獎金，會令人相當興奮。有網友表示，這輩子對發票從未對中超過1000元的獎項，想不到這次中了1萬元，但他卻欲哭無淚，因為中獎發票已經過期了，讓他相當崩潰直呼「我錯了！下次我一定不敢再忘記對發票了」。其他網友則頻頻建議他「利用載具」。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「我深深地被傷了心，有一種欲哭無淚的感覺，從小到大、這輩子至今對發票，從沒中超過一千元，結果這次竟然中了一萬元，但卻過期了」。

該網友崩潰表示「財神爺，對不起，我錯了！下次我一定不敢再忘記對發票了」，他也說，「過期的發票我還是會忍不住再拿來對，然後一邊對心中還一邊默念，不要中，不要中，因為中了也拿不到錢啊」。

其他網友則表示「用載具」、「我一個朋友弟弟對了1000萬那條，結果前面7個都到，就最後關鍵的尾數不一樣那才崩潰吧」、「請愛用載具」、「所以過期的發票我覺對不會去對，不然中了會氣死自己」、「用這組號碼去簽威力彩如何」、「還好啦，這期我是對中了特獎末五碼...」、「如果你用載具就不會有這問題了」。