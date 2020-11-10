別再耍「肺」桃園天晟醫院戒菸班讓您6周擺脫菸癮

近年來越來越多的雇主開始重視員工吸菸對健康的危害，桃園市天晟醫院2015年起每年為職場、學校辦理戒菸班，依據行為改變模式，結合醫師、護理師、運動教練、心理師各專業高階戒菸衛教師資，規畫寓教於樂的課程，幫忙學員成功戒菸。

天晟醫院統計歷年戒菸成功率，如果參加戒菸班，平均3個月戒菸成功率27%，6個21%，1年戒菸成功率20%。

天晟醫院戒菸團隊今年規畫「菸害防制要你別在耍肺了—戒菸班」，拓展至觀音區新光合纖公司，用6周時間引導癮君子戒菸，其中有3位學員積極設定戒菸成功計畫，合併戒菸藥物輔助，1周就減ㄧ半菸量，用藥2周後完全戒菸，也在課堂中分享戒菸過程經驗，相互鼓勵，提升彼此戒菸自信心。

天晟醫院社區醫學部鐘頂天主任表示，根據國民健康署資料顯示提供二種以上戒菸方法介入可提高戒菸成功率，例如藥物戒菸輔以個案諮詢支持追蹤，可提高戒菸成功率6％，天晟醫院周ㄧ至週六於門診提供二代戒菸服務，不收取掛號費用。

想戒菸卻遲遲無法下決心的癮君子們，不妨藉著戒菸門診的幫助，早日脫離菸品危害。戒菸服務專線服務（03）4629292分機23808洽詢。