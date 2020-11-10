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被患者取綽號「酷哥」桃療副院長獲頒桃市優良醫師獎

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
擁有「酷哥」綽號的衛生福利部桃園療養院副院長詹宏裕，於桃療服務超過25年，積極推動老年精神醫療，獲頒109年桃園市政府西醫類優良醫師獎。圖／桃園療養院提供
擁有「酷哥」綽號的衛生福利部桃園療養院副院長詹宏裕，於桃療服務超過25年，積極推動老年精神醫療，獲頒109年桃園市政府西醫類優良醫師獎。圖／桃園療養院提供

衛生福利部桃園療養院副院長詹宏裕在桃療服務超過25年，因爲少話常被民眾誤會難親近，被取了綽號「酷哥」，從醫期間積極推動老年精神醫療，在醫師節11月12日前夕，獲頒109年桃園市政府西醫類優良醫師獎。

詹宏裕自83年起即就到桃療服務，從住院醫師開始一直到現在身兼副院長職，對患者的照顧二十年如一日，即使需承擔行政、管理業務日益繁重，仍堅持維持原有門診診次，盡可能親自為病患看診。

桃療表示，詹宏裕在臨床上很早就關注到的老年精神醫療特殊性，在擔任一般精神科主任期間，便開始積極推動設置專屬老年精神病患的急性病房，並開辦記憶門診，提供患者更適切與妥善的醫療照護。

桃療指出，老年患者常合併有其他心血管或新陳代謝等慢性疾病，需要審慎評估多種藥物之間的交互影響，再加上老年患者對各類精神科藥物的副作用非常敏感，藥物治療有困難度，為此詹宏裕致力於相關學術與臨床實證研究，以傑出的成績取得英國倫敦大學國王學院精神醫療服務碩士學位，再回到桃療復職。

由於詹宏裕平時為人處事十分低調、少話，看診民眾剛開始不了解，會誤以為他難親近而不敢多提問，但後來都會發現醫師其實很有耐心，對於疾病與治療的問題也能有問必答，許多人私下給詹宏裕取了「酷哥」的綽號。

桃療的同事表示，詹宏裕對他們來說是一顆定心丸，總能聽到詹宏裕不急不徐的說「沒關係，我們一起想辦法」。這次獲得桃園市政府頒發優良醫師獎，詹宏裕說，精神疾病的治療很多時候不能只靠藥物與醫術，醫病之間維持穩定的支持關係也是很重要的力量。

醫師 患者

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