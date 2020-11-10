台灣乳癌好發年齡早歐美8至10年 醫籲定期篩檢存活率高

台灣乳癌好發年齡比歐美國家提早8至10年，奇美醫學中心今天公布案例，提醒民眾應適時定期篩檢，提早發現及治療，早期乳癌五年存活率「超過九成」。

奇美醫學中心血液腫瘤科主治醫師陳威宇表示，60多歲張女士於去年9月時咳嗽、呼吸喘、骨頭疼痛就醫，檢查發現罹患乳癌且癌細胞已轉移至骨頭和肺部，因賀爾蒙受體為陽性，人類表皮生長因子受體第二型陰性，使用賀爾蒙治療加上CDK4/6抑制劑，目前持續追蹤已超過一年，本來需坐輪椅，但現在可自行到門診追蹤。

陳威宇表示，近年來乳癌發生率雖逐漸上升，但乳癌的治療選項也愈來愈多元，病人不見得一定要先進行手術，或先進行化學治療，醫師會考量病人的腫瘤、健康狀況而做不同的建議。若病人及早治療並與醫師密切配合，有機會達到不錯的治療成效，早期乳癌的五年存活率已經可以超過九成，呼籲民眾應注意自身身體狀況，早期發現早期治療

據108年衛生福利部統計，乳癌是台灣女性癌症發生率的第一位，女性癌症死因排名的第四位。好發年齡約在45至64歲之間，比歐美國家提早8至10歲。當中又以45至49歲婦女的發生率為最高。顯示乳癌是各個年齡層女性都需關注的公共衛生問題。

目前的乳癌治療方法可分為局部與全身性治療。局部治療有外科手術和放射線治療，全身性治療有化學治療、荷爾蒙治療及標靶療法。通常乳癌病人在進行手術切除後，八至九成病人須接受輔助性藥物治療，以預防癌細胞復發或轉移，並延長總存活期。輔助性治療有化學、荷爾蒙及標靶等藥物，其中荷爾蒙治療多為口服方式，具備便利性、低副作用及高療效等特色，病人的接受度較高，常用於乳癌細胞呈現荷爾蒙接受體陽性病人的治療。

乳癌形成的原因與女性荷爾蒙有密切關係。雌激素(estrogen，又稱動情素)是女性荷爾蒙的一種，約三分之二女性乳癌病人的癌細胞呈現雌激素接受體陽性。因此若能阻斷雌激素對癌細胞的刺激，就能抑制癌細胞的生長，這就是一般所謂的荷爾蒙治療，或更精確說法應該是「抗荷爾蒙治療」。

目前荷爾蒙治療有許多藥物可選擇，2014年多項研究證實，以停經針結合口服荷爾蒙藥物，治療效果更好。結合停經針的使用，能全面降低荷爾蒙作用，新型藥物有芳香環轉化酶抑制劑，只適用停經後病人，歐美國家停經後乳癌病人多，但台灣乳癌病人的年齡多介於45至55歲，停經前病人比例不低，用停經針讓卵巢停工，結合新型藥物，能發揮更好的治療效果。