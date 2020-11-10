快訊

WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群 將根本改變疫情

孤獨死悲慘？從65歲日本奶奶之死 看到「最理想善終方式」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人工增雨曾文水庫集水區降雨雖不多 但有這效益

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫在人工增雨下稍有進帳。圖／南水局提供
曾文水庫在人工增雨下稍有進帳。圖／南水局提供

閃電颱風沒有帶來雨水，颱風過後挾帶外圍環流，水利署把握時機施行人工增雨作業，曾文水庫上游集水區總算有明顯降雨，雨勢到晚間累積18.7毫米，而烏山頭水庫也有13.2毫米，南化水庫8.9毫米，南水局表示，雖不像颱風一次可灌入上億進帳，但乾旱太久，這場降雨也不無小補。

南部水情吃緊，因全年幾乎無明顯降雨，主要的曾文水庫蓄水率跌破2成3，在汛期結束後，也幾乎不太會有颱風帶來豪大雨，後續水情不樂觀，原本寄望閃電颱風能帶來雨水，但曾文水庫集水區只降1.1毫米，幾乎無助水情；後續水利署連兩天進行人工增雨，前天中午12點半施放2支增雨劑但無效，昨天上午9點在曾文及甲仙上游各再施放2支，終於有明顯降雨。

南水局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫集水區累計雨量18.7毫米，雖然不算多，卻已是近2個半月來最大的單日雨量，由於地表環境已經潮濕，可減少蒸發量，後續也會逕流入水庫，加上嘉南二期稻作昨天上午全部供灌結束，曾文和烏山頭水庫的出水量可減緩，今天上午曾文水庫蓄水率23.3﹪，連同烏山頭水庫的合計蓄水量近1億7686萬立方公尺；南化水庫蓄水率92.91%，蓄水量為8431萬立方公尺。

南化水庫 閃電颱風 雨量

延伸閱讀

一日兩颱生成 氣象局：屬正常情況

影／終於下雨了！ 曾文水庫人工增雨奏效

趁颱風外圍環流人工造雨 曾文水庫有進帳

影／可惜！曾文水庫中午人工增雨 沒能增加降雨量

相關新聞

東北風襲！北東濕涼有雨低溫探17度 梵高颱風恐轉中颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，北部、東半部今仍受到東北風影響，平地低溫僅17度...

水利會自救總會陳抗 批國庫「補貼財團買水」將成新常態

農田水利會今年十月改制為公務機關持續引發抗爭，反消滅水利會全國自救總會今天到監察院前陳抗，批評農業水權未來將優先調度給工...

胃癌乳癌白血病有新藥給付 最快12月逾千人受惠

健保署今公布藥物共擬會議10月15日已通過新增胃癌、乳癌及兒童白血病共四項藥品給付，最快12月1日生效。生效後預估每年共...

鐵道迷快看！蒸汽「國王」下月首跑宜蘭 今開放搶票

宜蘭冬山鄉今年慶祝改制100周年以及溪南亮點計畫完工，12月26日台鐵將出動有「國王」美稱的DT668蒸汽火車車頭奔馳宜...

安心旅遊補助結束離島遊客減少 嘉義飛金門航班減班

疫情解封，暑假安心旅遊啟動，受疫情衝擊的嘉義機場立榮航空，飛航離島澎湖、金門，載客率回升，7月起飛金門航班，從每周兩班次...

健保費漲定了？消基會呼籲政府先解決呆帳與開源節流

健保費率恐需調漲的聲浪沸沸揚揚，消基會今天指出，健保制度中有呆帳及資源分配不均問題，政府應深入研究各種醫療浪費的狀況，從...

國際禽流感疫情告急 冬候鳥過境來台提醒注意防疫

國際禽流感疫情告急，台南市動保處呼籲禽場落實防疫，目前已進入冬季氣候型態，東北季風吹起，候鳥陸續來臺度冬，也是禽流感好...

別再耍「肺」桃園天晟醫院戒菸班讓您6周擺脫菸癮

近年來越來越多的雇主開始重視員工吸菸對健康的危害，桃園市天晟醫院2015年起每年為職場、學校辦理戒菸班，依據行為改變模式...

節流代替開源 消基會籲健保凍漲或緩昇

消費者文教基金會上午舉行記者會，針對近日熱烈討論的健保費率調漲聲浪表示，應節流取代開源，副董事長吳榮達指出，現行健保制度...

台灣乳癌好發年齡早歐美8至10年 醫籲定期篩檢存活率高

台灣乳癌好發年齡比歐美國家提早8至10年，奇美醫學中心今天公布案例，提醒民眾應適時定期篩檢，提早發現及治療，早期乳癌五年...

人工增雨曾文水庫集水區降雨雖不多 但有這效益

閃電颱風沒有帶來雨水，颱風過後挾帶外圍環流，水利署把握時機施行人工增雨作業，曾文水庫上游集水區總算有明顯降雨，雨勢到晚累...

影／奇萊南峰日出乍見金色草原 山友讚嘆

南投縣莊姓、曾姓、黃姓等5名登山愛好者6日相約挑戰奇萊南峰，隔天周六凌晨登頂，不僅欣賞到日出、雲海上有彩虹等景致，更碰上...

熱門新聞

影／終於下雨了！ 曾文水庫人工增雨奏效

麥寮有石虎？有人發現蹤跡 濁水溪接連火災危及棲地

10歲男童染肺炎鏈球菌兩度心跳停止命危 疾管署這麼說

統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者再回應：敬請期待！

油車吸乾機車換購補助 環署挨轟

今年第22號颱風梵高生成 不影響台灣但會帶來點水氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。