人工增雨曾文水庫集水區降雨雖不多 但有這效益

閃電颱風沒有帶來雨水，颱風過後挾帶外圍環流，水利署把握時機施行人工增雨作業，曾文水庫上游集水區總算有明顯降雨，雨勢到晚間累積18.7毫米，而烏山頭水庫也有13.2毫米，南化水庫8.9毫米，南水局表示，雖不像颱風一次可灌入上億進帳，但乾旱太久，這場降雨也不無小補。

南部水情吃緊，因全年幾乎無明顯降雨，主要的曾文水庫蓄水率跌破2成3，在汛期結束後，也幾乎不太會有颱風帶來豪大雨，後續水情不樂觀，原本寄望閃電颱風能帶來雨水，但曾文水庫集水區只降1.1毫米，幾乎無助水情；後續水利署連兩天進行人工增雨，前天中午12點半施放2支增雨劑但無效，昨天上午9點在曾文及甲仙上游各再施放2支，終於有明顯降雨。

南水局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫集水區累計雨量18.7毫米，雖然不算多，卻已是近2個半月來最大的單日雨量，由於地表環境已經潮濕，可減少蒸發量，後續也會逕流入水庫，加上嘉南二期稻作昨天上午全部供灌結束，曾文和烏山頭水庫的出水量可減緩，今天上午曾文水庫蓄水率23.3﹪，連同烏山頭水庫的合計蓄水量近1億7686萬立方公尺；南化水庫蓄水率92.91%，蓄水量為8431萬立方公尺。