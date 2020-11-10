水利會自救總會陳抗 批國庫「補貼財團買水」將成新常態

農田水利會今年十月改制為公務機關持續引發抗爭，反消滅水利會全國自救總會今天到監察院前陳抗，批評農業水權未來將優先調度給工業用水，農民被迫犧牲休耕，政府再提供休耕補助，等於是拿國庫補貼工業財團買水，這種情形「將成為新常態」。

內政部先前重申，依農田水利法規定，農田水利會改制後原有資產由國家概括承受，農田水利會的公法人人格消滅，所以改制後由農委會農田水利署囑託登記機關，辦理土地移轉登記。

反消滅水利會全國自救總會反駁，內政部說法不符法制，因為農田水利會尚未消滅，只是不適用農田水利會組織通則，具體案例就是中華民國紅十字會不因紅十字會法廢止而消滅，只是回歸適用人團法及民法。另外，若按照憲法第23條規定，要消滅農田水利會必須法律明文規定、符合比例原則，但很顯然這兩項條件都不足，且水利法第8條仍明定農田水利會為公法人。

針對內政部比照「精省模式」囑託辦理「省有財產」由國家接管，自救總會指出，這本身就是違法違憲，大法官會議解釋也肯認省的法人資格仍然存在，省只是喪失自治模式及省立法及執行職權，並改為官派。省在殘存事務上仍具備自治法人資格，所以精省時將全部省有財產直接登記為國有財產，顯然法理上並不合理。

自救總會說，農田水利會的財產依土地法第4條規定並非公有財產，而是私有財產，且農田水利會是農民出資、出力、出土地，政府只是為了方便農田水利工程擴大、灌溉面積擴大，而賦予徵收土地、徵收會費及工程分擔款的強制力，但徵收款來源仍需農田水利會自行籌措。

自救總會批評，農田水利法第23條將農田水利會財產未經合法徵收程序，且無視農田水利會法人資格並未依法被廢止，即直接由國家無償承受，並由國家以囑託登記「接管」的模式「強占」為國家所有，顯然違法違憲，創憲政惡例，大開民主倒車。

自救總會說，10月1日以後沒有水利會把關，政府部門不敢得罪工業財團，將原來屬於水利會的農業水權優先犧牲強迫休耕，而將水優先給工業用水使用，政府本來是裁判的角色，當缺水時工業財團用水要向水利會調撥農業用水時，政府可以扮演客觀的仲裁者。但消滅農田水利會後，政府成為供給者、球員兼裁判，所以過度優先犧牲農民，以國庫補貼工業財團買水，將成為新常態。以休耕補助名義每公頃14萬元， 等於是以國庫補貼工業財團買水，「農田水利署」已成為「農水轉出署」。