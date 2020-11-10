聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐵道迷快看！蒸汽「國王」下月首跑宜蘭 今開放搶票
宜蘭冬山鄉今年慶祝改制100周年以及溪南亮點計畫完工，12月26日台鐵將出動有「國王」美稱的DT668蒸汽火車車頭奔馳宜蘭縣境，這也是該輛車頭首次來到宜蘭，活動當天在宜蘭奔馳兩趟，讓鐵道迷拍好拍滿。
冬山鄉公所執行營建署的綠色轉運站亮點計畫，針對站前廣場以及老街進行改造，讓百年歷史的冬山老街大變身，工程已經步入收尾階段。
為了慶祝工程完工，鄉公所與台鐵合作，請來「國王」加持，作為新舊傳承、承先啟後的意象，象徵冬山未來「蒸蒸日上」。
根據目前暫定時刻表，DT668預計12月26日上午8點40分從頭城發車，沿途停靠礁溪、宜蘭、羅東、冬山。下午1點35分再從蘇澳新發車，往北行駛至頭城，在宜蘭縣境來回奔馳一趟，讓宜蘭人一睹「國王」風采。
冬山鄉公所指出，DT668預計12月26日開行，開放300名額讓民眾搭乘，預計今下午1點開放報名，來回套票售價為888元，內含蒸汽火車乘車券、紀念福袋、冬山老街導覽、電動小船乘船體驗等，報名網址https://bao-ming.com/eb/content/4635#22767。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言