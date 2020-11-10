鐵道迷快看！蒸汽「國王」下月首跑宜蘭 今開放搶票

出發之前，內心一直在想這個問題，現在的福島，究竟是什麼樣子？ 福島不會只有一個樣貌，我相信每個前去福島的人，對於福島的看法，會跟他原本對福島的認識、成見，或對於他所接觸的福島區域與福島人，會有很大的關連。福島的幅員大約超過台灣三分之一面積，其中還以奧羽山脈和阿武隈高地作為區隔，多數台灣人透過報導所認識的福島，侷限在發生事故的福島一號電廠，以及靠近電廠的管制區雙葉與相馬，以為那就是整個福島的全貌。

2020-11-10 08:46