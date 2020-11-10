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影／奇萊南峰日出乍見金色草原 山友讚嘆

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
山友把握奇萊南峰日出的金色草原大景，趕緊拍照留念。圖／黃姓山友提供
山友把握奇萊南峰日出的金色草原大景，趕緊拍照留念。圖／黃姓山友提供

南投縣莊姓、曾姓、黃姓等5名登山愛好者6日相約挑戰奇萊南峰，隔天周六凌晨登頂，不僅欣賞到日出、雲海上有彩虹等景致，更碰上晨陽瞬間照亮大地的絕美大景，興奮持手機拍下，也有人用縮時攝影記錄整個日出過程，美到令人讚嘆。

時序入秋冬，也因此進入登山旺季，莊與曾、黃等人先前約好共攀能高越嶺道上的奇萊南峰，未料登山過程碰上閃電颱風的外圍環流攪局，莊提到，因上山沿途雨下不停，很怕攻頂時會淋成落湯雞，夢想中的日出、雲海等山中大景也恐落空。

沒想到，隔天竟然「人品大爆發」，莊表示，7日凌晨起床後沒下雨，按原計劃攻上奇萊南峰，而太陽在清晨6點冒出山頭時，瞬間照亮大地，整片箭竹林像被染上金黃色，壯闊景致令人超興奮，老天不僅賞給奇萊金色草原，還有滿滿雲海。

曾姓山友說，當大家還沉浸在金黃大草原的大景，可能因陽光映照，加上雨後和濕氣等因素，中央山脈西邊的雲海上竟出現彩虹，畫面奇特且美不勝收，他們5人和其他登山客都紛紛拿手機或相機拍下這難能可貴的景色！

莊姓山友為捕捉奇萊南峰日出美景，登頂後就定點架機記錄整個日出過程，他說，這趟旅遊很值得，難得一見的視覺饗宴，讓他們驚呼連連，這也是攀登高山才會有的福利，而能順利攻頂，還幸運的遇到壯麗大景，運氣好也感謝天公作美。

奇萊南峰日出後，中央山脈西邊的雲海上出現彩虹，畫面奇特。圖／曾姓山友提供
奇萊南峰日出後，中央山脈西邊的雲海上出現彩虹，畫面奇特。圖／曾姓山友提供
，陽光乍現映照大地，整片箭竹林猶如金色大草原。圖／黃姓山友提供
，陽光乍現映照大地，整片箭竹林猶如金色大草原。圖／黃姓山友提供

山友 閃電颱風

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