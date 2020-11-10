光棍又怎樣？十大鄉民最愛「單身爽事」盤點 揮別錯的人更快樂！

恢復單身更逍遙

梁靜茹唱過「愛真的需要勇氣」讓人印象深刻，但另外一首「分手快樂」不僅撫慰人心，也唱進網友們的心坎裡！相愛容易相處難，不適合的就分開，其實沒有想像中那麼痛苦。

當感情走到交叉口，放手揮別與你選擇不同的另一半，在恢復單身的路上，你會發現有許多以前沒有的快樂，不管是即將來臨的光棍節，還是屬於情侶的七夕、西洋情人節，單身的你不孤單，因為自己一個人能體驗的小確幸超多，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你！

NO. 10 有更多異性可選擇

「分手快樂，祝你快樂，你會找到更好的」，在愛情的兩人世界，有些人連一粒沙都容不下，因為眼裡只有彼此，但單身後你會發現眼界更遼闊。

單身後若能充實自己，不少網友認為「花若盛開，蝴蝶自來」，能夠選擇的對象更多。

＃網友感想：不用為一棵樹，放棄整片森林

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NO. 9 穿搭想露哪就露哪

不管是夏天的陽光沙灘比基尼，還是冬天小露性感展現自己，有交往對象的時候，展現自己的身材，引起他人的注目，另一半常常會因為佔有慾，限制對方的穿著，是許多情侶爭吵的因素，但恢復單身後，想要怎麼展現自己、凸顯優點再也不會有人在意，想穿什麼露哪裡都能自己決定！

＃網友感想：愛穿什麼是自己的選擇

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NO. 8 素顏邋遢真的超自在

交往時難免在意對方眼光，必須得打扮自己，一種是自發性提早起床化妝穿搭，另外一種是被對方要求，要穿得體面不能素顏邋遢，但這些時間在單身後，可以通通拿去睡美容覺，再也不用有壓力，想穿拖鞋短褲沒人管，不用在意對方，讓人感受到前所未有的自在。

＃網友感想：化妝打扮給自己看就好

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NO. 7 性生活更多采多姿

隨著現代人性觀念越來越開放，單身並不等於沒有性生活，分手後沒有道德約束，獨身的兩個人約成為床伴，早已不是新鮮事，只要能做好保護措施，享受性愛探索身體，累積人生體驗，豐富自己的性生活，是網友熱議單身人士專屬的福利之一。

＃網友感想：單身愛怎麼玩就怎麼玩

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NO. 6 去哪都免報備！沒人管

出門要先跟伴侶報備行程，去哪裡、跟誰、做什麼這類的潛規則，分手後都不需要啦！單身想去哪就去哪，晚回家再也不用盯著手機，擔心漏接電話讓對方生氣，盡情處在當下，免於奪命連環摳，安心享受跟朋友相處的片刻，感受自由的氣息。

＃網友感想：不用提心吊膽好自在

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NO. 5 更專注於在興趣及事業

「陪伴是最長情的告白」製造屬於兩人的共同回憶，才能有更深厚的感情，為此必須花時間、精力給另一半，但這些在分手後都會回歸到自身。讓你不論是興趣、工作或人生目標，都能更關注思考，將時間投資在自己。

＃網友感想：善加安排自己的時間，過得比以前更充實。

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NO. 4 遠離紛爭耳根子清淨

愛情總是需要點衝動，展開一段戀情，總是比兩人相處還要簡單，但在長時間相處後，不同的兩人難免需要時間磨合，勞心傷神的吵架、冷戰無人能避免。不過這些在單身後全都免除，因為你只需要管好自己，耳根子瞬間清靜，笑看其他紛擾或情侶吵架。

＃網友感想：單身後的世界變得非常清靜

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NO. 3 省錢！少了約會開銷

先不論是否要AA制，與另一半相處、製造回憶，除了必須花時間、精神，耗費最大的莫過於「金錢」。

不論是去看電影，餐廳吃飯還是到戶外走走，或是交往後要送禮物都是一筆開銷，但分手後錢就算消失，也都能變成自己喜歡的形狀，省下來的約會開銷，還能多存一筆。

＃網友感想：買禮物犒賞自己更不手軟

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NO. 2 時間自主做啥都可以

當有了另一半，兩人想要做什麼，需要傾聽對方的想法，週末約會去哪裡、做什麼、吃什麼變例行提問，聽到對方回答「隨便」時，還得忍住不翻白眼，但是恢復單身後，你想在家耍廢就耍廢，不用配合對方的行程，自己想吃什麼、要去哪裡，掌握絕對的自主權。

＃網友感想：不用想去哪約會超爽

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NO. 1 交友免在意對方眼光

不論是異性還是同性朋友，通常礙於另一半的眼光，交友狀況都會受限，週末太常朋友出去不行，有異性朋友、拓展交友圈變成禁忌，但分手後你想認識誰都沒關係，只要對自己負責就好，保持開闊的心情去交朋友，發現這世界除了彼此，還有更多值得深交的人！

＃網友感想：交友圈不設限更廣闊

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月07日至2020年11月05日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『單身好處』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



