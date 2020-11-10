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心律不整提高死亡率1.5至3.5倍 心導管電燒治療效果佳

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心律不整醫療團隊醫師莊傑貿指出，心房顫動是最常見的心律不整提升1.5至3.5倍死亡率。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心律不整醫療團隊醫師莊傑貿指出，心房顫動是最常見的心律不整提升1.5至3.5倍死亡率。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名47歲老師喜好戶外運動，但去年開始感到心悸不適，運動時氣喘吁吁，工作及情緒大受影響，原本以藥物治療，但卻遲不見效，經轉診詳細檢查後，發現是心室早期收縮及心房顫動所致，經安排「心導管電器消融術（電燒）」治療，症狀大幅改善，且過程中不需使用X光，大幅降低輻射風險。

亞洲大學附屬醫院心律不整醫療團隊醫師莊傑貿指出，患者的心電圖顯示有心室早期收縮現象，24小時心電圖則發現有陣發性心房顫動，心臟超音波也出現心臟舒張功能變差等情形；因病患正值壯年，且藥物效果不彰，加上心臟功能出現異常，經討論後，決定以心導管電器消融術治療。

他說，心房顫動是最常見的心律不整，在2016年全球約有4千多萬人有心房顫動的問題，主要症狀為心悸、喘、疲倦，且可能造成中風、心衰竭、失智症、憂鬱、生活品質下降、住院次數增加，甚至提升1.5至3.5倍死亡率。

疾病初期為陣發性心房顫動，若無積極治療，則可能演變為持續性，接著變成永久性心房顫動，若到了最後階段才積極治療，恐效果不彰。

莊傑貿強調，心房顫動治療方式可分為心跳控制及節律控制，前者可改善當下症狀，但無法終止心房顫動疾病的惡化；後者可有效遏止心房顫動惡化，並改善症狀，但要使用藥物達到長期節律控制相當困難，且可能產生藥物副作用。因此，使用導管電燒可有效達到長期節律控制，且效果是藥物的4-5倍。

導管治療心房顫動通常要使用大量X光輻射來定位及監控導管的位置，X光透視時間往往超過30分鐘，令患者擔心是否造成輻射傷害，而使用心臟內超音波或經食道超音波加上3D定位導航系統，可以減少X光透視時間，甚至不用使用任何X光，即可完成導管治療。

他說，透過無輻射導管治療心律不整，可以減少病患癌化及產生基因突變的風險，也可以讓執行導管的醫師、技術員、麻醉團隊免於輻射暴露，進而減少罹患白內障、腦癌、甲狀腺病變的機率，且導管中不用穿著沉重的鉛衣，也減少醫療人員骨骼關節因負重產生的椎間盤突出等職業傷害。

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