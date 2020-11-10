安心旅遊補助結束離島遊客減少 嘉義飛金門航班減班

疫情解封，暑假安心旅遊啟動，受疫情衝擊的嘉義機場立榮航空，飛航離島澎湖、金門，載客率回升，7月起飛金門航班，從每周兩班次恢復到天天有航班，但隨著旅遊補助結束，離島旅遊進入淡季，遊客減少，從本月起飛金門航班每周飛4天，飛澎湖仍維持往返各1班次。

立榮航空嘉義辦事處說，本月起嘉義金門航線每周一、三、五、七飛行，金門往嘉義上午10點20分；嘉義往金門中午12點10分。飛澎湖航線每天往返各一班，澎湖往嘉義下午3點40分，嘉義往澎湖下午4點50分。

嘉義航空站是雲嘉南地區旅客走兩岸小三通唯一航運路線，也是往返離島金門及澎湖重要航運，立榮航空人員說，雖然兩岸小三通還未恢復，但相較上半年航運慘狀，下半年疫情解封，國旅爆發，離島航線熱門。

雖安心旅遊補助結束，但立榮為延續國旅熱度，在立榮官網推出離島旅遊優惠專案，疫情持續近1年，國境大門未開，航空業首當其衝，國際航線衝擊最大，部分國外航空公司被迫裁員，相較之下，國內航線立榮未裁員減薪，立榮公司人員感到幸運，11月起布袋商港開往澎湖客輪停航半年，雲嘉地區旅客到澎湖只剩立榮航空航運。