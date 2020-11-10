東北風襲！北東濕涼有雨低溫探17度 梵高颱風恐轉中颱
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，北部、東半部今仍受到東北風影響，平地低溫僅17度。另外梵高颱風將有機會轉為中度颱風。
吳德榮說，第21號颱風艾陶，在越南東方近海，今午將登陸越南中部。第22號颱風梵高，未來經菲律賓中部、向西進入南海，將增強為中度，也朝越南前進。此兩颱風的路徑，皆離台甚遠、對台無影響。
吳德榮表示，今晨東北部有局部雨，大台北、桃竹苗及南投有零星降雨，因低層東北風及中高雲移入所造成。截至5時平地最低氣溫約在16，17度（桃園楊梅區16.3度、新北雙溪區16.5度、宜蘭羅東鎮16.7度、台中清水區16.8度、嘉義東區、台南六甲區17.3度）左右。
吳德榮說，今天東北風影響，北台偏涼，其他地區早晚涼；北海岸、北部山區及東北部有局部雨，大台北平地及花東有零星飄雨的機率；桃園以南平地為多雲時晴、上午鄰近山區仍有中高雲帶來零星飄雨的機率。
今日各區平地氣溫，北部17至22度、中部18至27度、南部18至29度、東部17至28度。
吳德榮說，明天仍受東北風影響，北台偏涼；北海岸、北部山區及東北部有局部雨，大台北東側及花蓮有零星飄雨的機率；桃園以南晴時多雲，日夜溫差大。
吳德榮表示，周四、五冷空氣略減弱、氣溫略回升；周六有一小股東北風及冷空氣，氣溫略下降；下周日、一冷空氣減弱、氣溫逐日回升。周四至下周一皆為「迎風雨、背風晴」的天氣，周我、六水氣增多，雨勢較大，降雨範圍亦擴大。
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