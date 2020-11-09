仰賴直覺易誤判 陽明大學發現「快思慢想」的大腦機制

諾貝爾經濟學獎得主康納曼（Daniel Kahneman）發現，仰賴直覺的判斷和決定，看似正確，但卻是產生誤判的來源。陽明大學神經科學研究所進一步找到關鍵的腦神經運作機制，研究成果今年7月發表在美國國家科學院院刊。

陽明大學指出，康納曼的「快思曼想」有很多實例，比如今年的美國總統大選，多數民調預測拜登具有壓倒性優勢，但實際投票結果顯示，無論是在選舉人票或選民投票，拜登與川普所獲得的票數差異並沒有想像中大。會造成這種違反預期的結果，主要來自多數人不會注意到基本盤，也就是民主黨與共和黨的基本支持率，並沒有很大差別。

陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒說，我們可以把「忽視基本盤」的情況，想成大腦內有一個訊息磅秤系統，它的作用不是在為物質的重量秤重，而是在為我們日常生活中接收到的許多訊息秤重。忽視反映此系統對基本盤給予的斤兩太少，給予當下經驗的權重過大的結果。

吳仕煒與目前正在美國羅格斯大學攻讀博士的楊勻硯找了28名受試者，他們進行決策實驗，並結合功能性磁振造影與貝氏數理模型，發現大腦在內側前額葉、眼窩額葉和核殼等腦區形成一個「訊息磅秤」系統。這個磅秤系統反映出人們對於基本盤與當下資訊的相對訊息重量，而決定訊息變異度的腦區則位在內側上額葉。

吳仕煒表示，訊息磅秤系統的活動程度，反映人們忽視基本盤的程度。他說，實驗最有趣的發現是穩定的基本盤反而是基率忽視的溫床，也就是人在穩定的環境容易對當下訊息過度反應，低估基本盤的訊息重量。這些偏差和大腦訊息磅秤系統和訊息變異性系統的溝通模式很有關係。