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潤泰捐5億元加蓋7層 台大國震中心耐震力增5成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
潤泰集團總裁尹衍樑捐贈5億元替國震中心再加七層樓，花一年多工時打造高難度的鋼筋混凝土和鋼結構複合建築，可耐中央氣象局最新定義的七級地震。記者潘乃欣／攝影
潤泰集團總裁尹衍樑捐贈5億元替國震中心再加七層樓，花一年多工時打造高難度的鋼筋混凝土和鋼結構複合建築，可耐中央氣象局最新定義的七級地震。記者潘乃欣／攝影

國家實驗研究院長期向台大承租一棟樓做為國家地震工程研究中心，潤泰集團總裁尹衍樑捐贈5億元替國震中心再加七層樓，花一年多工時打造高難度的鋼筋混凝土和鋼結構複合建築，可耐中央氣象局最新定義的七級地震，耐震能力比一般建築高出五成。建築也將偵測並記錄地震搖晃程度，做為耐震建築材料和工程的參考依據。

尹衍樑今天罕見露面，親自出席國震中心啟用典禮並在現場花一小時參訪，但未致詞和受訪。啟用典禮的受贈代表為台灣大學校長管中閔，管中閔致詞表示，之所以選擇在原建築上增建樓層，是因這棟建築未達可報廢年限，若拆掉重建，涉及複雜的政府過程。他感謝尹衍樑採採實體捐贈，免去許多繁瑣流程，讓這棟樓變成新的規模和樣貌。他稱讚潤泰各項工程效率高，希望台大的建築都由該集團操刀。

國震中心表示，這次增建最難之處在於結合新、舊不同年代的建築，除結合鋼筋混凝土、鋼結構兩種工程材料，再加上新增的鋼結構服務核，讓建築樓地板形狀較不對稱。這要連帶解決地震後帶來的整棟大樓扭轉問題，設計和施工的挑戰性都高。

國震中心主任、台大土木系教授黃世建表示，這棟樓是耐震智慧建築，這次的增建，除補強結構並提升耐震能力，可耐中央氣象局最新定義的七級地震，強烈地震發生時，還會在震波抵達前自動發佈警報並啟動緊急應變，包括電梯自動停靠、開啟避難指引、關閉主電源來避免火災。

黃世建說，此樓還是國內唯一一棟能感知地震的大樓，它能自動監測建築物受震反映，記錄所有有感地震帶來的影響，未來提供給建築端建議，也協助國家擬定更精準的防震策略。這棟樓的研究員都在研究地震，直接在名為地震、隨時捕捉地震的大樓裡做研究，學術效率一定能更高。

潤泰集團總裁尹衍樑捐贈5億元替國震中心再加七層樓，花一年多工時打造高難度的鋼筋混凝土和鋼結構複合建築，可耐中央氣象局最新定義的七級地震。記者潘乃欣／攝影
潤泰集團總裁尹衍樑捐贈5億元替國震中心再加七層樓，花一年多工時打造高難度的鋼筋混凝土和鋼結構複合建築，可耐中央氣象局最新定義的七級地震。記者潘乃欣／攝影
潤泰集團總裁尹衍樑捐贈5億元替國震中心再加七層樓，花一年多工時打造高難度的鋼筋混凝土和鋼結構複合建築，可耐中央氣象局最新定義的七級地震。記者潘乃欣／攝影
潤泰集團總裁尹衍樑捐贈5億元替國震中心再加七層樓，花一年多工時打造高難度的鋼筋混凝土和鋼結構複合建築，可耐中央氣象局最新定義的七級地震。記者潘乃欣／攝影

建築 地震 台大

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