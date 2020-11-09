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血癌兇猛！三成患者正值壯年 血液病學會提醒4大警訊

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
今年26歲的黃珮瑜勇敢走過三年多的抗癌時光。圖／黃珮瑜提供
今年26歲的黃珮瑜勇敢走過三年多的抗癌時光。圖／黃珮瑜提供

黃珮瑜國中時，血癌帶走了她的母親，她23歲就讀時尚設計系時，也因瘀血、疲倦、貧血，確診急性骨髓性白血病，即將啟航的創業夢想因病擱淺。

今年26歲的黃珮瑜勇敢走過三年多的抗癌時光，爸爸肩負主要照顧者，也捐骨髓給她。雖經歷多次復發，期間也曾甩不開負面念頭，但黃珮瑜已逐漸調整心情，「人生不必完美，不需跟人比較，只要活出自己最棒的人生、追求快樂和健康。」

血液病學會理事長周文堅表示，急性骨髓性白血病是最常見的急性血癌，其特色為高致命性、低存活率、難以治療，罹病名人包括藝人高淩風、郭台銘親弟弟郭台成、畫家幾米等。

台大醫院血液腫瘤科主治醫師田蕙芬表示，急性骨髓性白血病近年提高到每年超過800例，好發族群為65歲以上長者，約佔5成，也不乏年輕與中壯年，40至60歲病友約佔3成。

田蕙芬表示，急性骨髓性白血病患者的骨髓會製造大量不正常血球，造成骨髓膨脹、骨骼疼痛症狀；因紅血球低下導致臉色蒼白、疲倦；白血球無法維持正常免疫反應，易莫名發燒；血小板無法發揮凝血功能，導致不明原因瘀青與出血。

周文堅表示，以前醫師只有化療和幹細胞移植兩種武器可抗癌，近年診斷分類進步、並有多款標靶新藥陸續上市，醫師可依據患者年齡、是否有共病、與突變基因等，提供個人化精準治療，大幅提升存活、降低復發與副作用。學會去年積極與全球權威組織交流，發布最新版「台灣急性骨髓性白血病治療指引」，透過多元評估、風險分級與精準治療三大重點，提供病患個人化精準治療。

台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安提醒，只要出現四大症狀，包括臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、瘀青出血、骨頭疼痛，務必就醫接受兩種檢測，即血液常規檢查和骨髓檢查。

血液病學會也架設了「急性骨髓性白血病衛教網站（https://knowamltaiwan.org/）」，提供正確的衛教資訊，除了標準治療選擇，也包括營養控制、飲食調整、個人生活細節等，再接受標準治療，幫助病友治療過程更順利，達到最好的效果。

血液病學會提醒急性骨髓性白血病有四大警訊。圖／血液病學會提供
血液病學會提醒急性骨髓性白血病有四大警訊。圖／血液病學會提供

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