易倦、瘀青、發燒 恐患急性白血病

「若出現瘀青、不明原因發燒、骨頭疼痛，可能是罹患急性骨髓性白血病的警訊！」中華民國血液病學會9日指出，若民眾出現臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、瘀青出血、骨骼疼痛四大症狀，恐是罹患急性骨髓性白血病，應儘速求診進行血液及骨髓兩種重點檢測，以把握治療黃金階段。

四大症狀需留意

急性骨髓性白血病是高致命性、低存活率，且最難以治療的癌症之一，屬於成人最常見的急性血癌。中華民國血液病學會急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組召集人田蕙芬醫師表示，隨著我國人口老化，急性骨髓性白血病每年新增病例逐年上升，從10年前約500例，近年提高至超過800例。好發族群為65歲以上長者，約佔5成，40至 60歲則約佔3成。

中華民國血液病學會急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組召集人侯信安醫師指出，若民眾出現臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、瘀青出血、骨骼疼痛四大症狀，可能是罹患急性骨髓性白血病，應儘速求診進行血液及骨髓兩種重點檢測。

提升病識感

「創新標靶藥物在台上市後，突破臨床上反覆復發、病情控制困難、治療副作用等瓶頸，讓病患重拾治療信心。」侯信安說，在標靶藥物介入下，年長患者整體存活期從不到半年，延長為10至12個月，而部分年輕患者的5年存活率，也由4、5成，提升至6、7成。但標靶藥物普遍需自費使用，目前還未納入健保給付。

「為了提升民眾的病識感，學會成立『台灣急性骨髓性白血病衛教網站』，提供關於症狀、治療、日常照護等全方位資訊。」侯信安強調，急性骨髓性白血病一發病就屬晚期（全身疾病），若未能及時控制病程，病患很快就會面臨生命危險，「民眾必須提升病識感，若發現疑似罹患急性骨髓性白血病的症狀，就應儘速至血液科就醫，才能把握治療黃金階段。」

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