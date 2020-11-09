10歲男童染肺炎鏈球菌兩度心跳停止命危 疾管署這麼說

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰在臉書描述一名10歲男童因感染肺炎鏈球菌，在基層診所治療三天不見起色，到兒科急診後病情急轉直下，甚至兩度心跳停止而命危，引發社會大眾關切侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症（IPD）。

疾病管制署副署長羅一鈞表示，2015年起，出生滿兩個月到未滿五歲之兒童都可公費接種肺炎鏈球菌疫苗，其後發生率和死亡率都大幅下降，今年又因全民落實防疫措施，確診人數及死亡人數都顯著低於往年。肺炎鏈球菌疫苗已是台灣幼兒的常規接種項目，疾病管制署也全年提供全國75歲以上未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗之長者，接種一劑公費疫苗。

羅一鈞指出，去年及前年第一周到第四十四周則分別累計有360例及389例確診IPD，各有74例死亡，今年同期則計是193例確診IPD，其中13例死亡，明顯較低，這是與新冠肺炎的防疫措施有關。另外，2015年全面接種以來，IPD發生率也從每十萬人6.96人降到3.71人，死亡率則從每十萬人0.41人下降到0人。

疾管署指出，肺炎鏈球菌是一種革蘭氏陽性的鏈球菌，細菌表面的莢膜多醣與致病力有關，到目前為止一共發現了90種血清型。這種病菌常潛伏在人類鼻腔內，並可透過飛沫傳播。一旦感冒或是免疫力降低，快速複製的肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液中而引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，統稱為侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症（IPD），肺炎鏈球菌也是幼兒中耳炎、鼻竇炎最常見的病原。

5歲以下幼童及65歲以上老人為IPD的兩大高罹病率族群，其他不論年齡均亦列為高危險群的包括脾臟功能缺損或脾臟切除、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入者、慢性病、酒癮或菸癮者等、接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者或器官移植者。