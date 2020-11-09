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環保署首創外送平台用回收餐盒 背後有兩個小女生努力
受到外送平台成立與疫情影響，國內一次性使用容器數量大增，環保署計算光是今年上半年，全台就增加了670公噸的免洗餐具使用量，造成資源的浪費與環境影響，為減少使用，今天特別啟動與台南市合作，全台首創只要在foodpanda外送平台22家餐飲店點餐，並使用可回收餐具，就送30元折價券。
活動啟動儀式今天在成大舉辦，環保署副署長蔡鴻德、台南市長黃偉哲、foodpanda資深公共事務經理郭昕宜與台南「好盒器」共同創辦人宋宜臻等人都參與。
環保署廢棄物管理處科長王耀晟表示，會在台南首度試辦這項計畫，主要是台南市有「好食器」回收食器業者，如果試辦的效果不錯，未來有機會推展到其他縣市。
這22家參與的餐飲業者主要在東、北及中西區，活動期間為即日起到明年的1月4日，消費者可在試辦的活動區域，先於LINE官方帳號搜尋好盒器加入會員，並在foodpanda裡22家餐飲點餐，選擇以循環容器盛裝餐飲，餐後簡單沖洗，3日內歸還至30處歸還點（包括22家店及成大、環保局等），即可取得foodpanda的30元優惠碼，在下一次點餐時使用。
而這些容器將由好食器回收後清潔，循環再使用，即可有效減省免洗餐具的使用量。詳情可洽環保署「一次用產品源頭減量宣傳網」及「環保外送」活動網頁。
好盒器是由成大工業設計系畢業的宋宜臻、李翊禾兩人共同創辦，一開始是從台南的正興街3家飲料業者共同使用可循環使用的玻璃杯開始，經過3年的努力，目前循環體系已擴大到東區、中西區的餐飲店，但宋宜臻坦言要達到商業模式可營利還要再努力，目前主要是靠大型活動使用環保餐具賺錢，但兩人的環保理念這次能被環保署看中，由環保署出資協助建立回收體系，兩人非常高興。
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