高榮30年 院長林曜祥院慶幽默送上「楜椒鹽」！
高雄榮民總醫院創院屆滿30年，今盛大慶祝，退輔會主委馮世寬肯定醫護貢獻畢生精華歲月，讓榮民在榮家就能獲得優質的醫療照服，現任院長林曜祥以「服教研」（楜椒鹽諧音）3字，期許同仁在病患服務上及教學研究都能持續精進，迎向下一個的30年。
高榮院慶今在新古典室內樂團及歌手萬芳獻唱祝賀下熱鬧開展，現場亦舉辦「參拾歲月─看見高榮」攝影展，透過院區全方位視角，呈現高榮走過30年的點滴。
隸屬退輔會旗下的高榮，是高屏唯一公立醫學中心，篳路藍縷走過30年，在7任院長接棒領導下創下不少醫療佳續，包括翻轉台灣心肌梗塞病人後送模式；首創心肌梗塞病人到院救護該斷機制，病人抵達醫院到打通血管堵塞，平均只花48分鐘，遠低於國際標準的60分鐘，晉升世界搶救心跳聲的基地。
重症醫學部也發展懸吊系統，VR虛擬復健等設備。加馬刀能客製化治療腦部病灶，是不適合動手術的病患另項選擇；腎臟移植手術成功率超過9成5以上，眼科部也創新視網膜手術術式，成功率逾98.1%。乳癌篩檢確診時間則由5周縮短為3小時，早期偵測率高達64.6%，除此最新籌設的屏東大武分院將導入綠能與智能。
日前在立法院上演「潑咖啡脫衣」事件的退輔會主委馮世寬，主動提及此事自我解嘲，還幽默地問司儀，「有沒規定不能帶咖啡進場」，逗樂大家。馮表示，30年來高榮如果只有單行道，沒與其他醫院相互激勵，就不會有今日的聲譽。他曾見外科醫師一刀接著一刀開，只能利用空檔在小房間啃便當裹腹，這麼辛勞為何還要在立法院承受責難，努力全被抹滅？他自詡是榮醫體系的大服務員，「有事就找我來解決，不讓我來當主委幹什麼」？
高榮院長林曜祥說，此次院慶他瀏覽一遍院內30年的舊照片，發現當年一片荒地，現在則院舍林立，有近1500床，3700名員工，服務屆滿30年的員工有270多位。尤其今年碰上新冠疫情，上下攜手同心，成功守護高屏地區民眾健康，難能可貴，他以「服教研」三字勉勵同仁，迎戰瞬息萬變的年代更要趕上潮流，迎戰下一個30年。
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