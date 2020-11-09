快訊

台華輪停靠高雄港新濱碼頭突傳起火 疏散26人

拜登當選後遲遲未表態 大陸外交部鬆口曝下一步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感疫苗打氣銳減八成 疾管署提醒：幼兒得流感易重症

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
疾病管制署呼籲，六個月以上到學齡前幼兒儘速接種流感疫苗，及早獲得保護力、避免發生流感重症。圖／疾病管制署提供
疾病管制署呼籲，六個月以上到學齡前幼兒儘速接種流感疫苗，及早獲得保護力、避免發生流感重症。圖／疾病管制署提供

自從國內外傳來多起疑似流感疫苗不良反應的通報事件，國內自費、公費流感疫苗原本熱烈的施打狀況都受到衝擊，疾病管制署統計昨天全國只打1000劑，幼兒接種率仍不如去年同期。小兒專科醫師陳映庄提醒，最近基層診所打疫苗人潮銳減八成，學齡前嬰幼兒為流感重症高危險群，身體原本和平共存的細菌可能演變為續發感染，提醒家長勿輕忽。

陳映庄表示，今年流感疫苗開打之後，不論公費自費都比往年熱烈，但自從南韓傳出多起疫苗不良反應通報，國內施打人潮就銳減了八成，原本早早預約要打疫苗的民眾，最後很多都爽約。在門診也常遇到家長或民眾會詢問疫苗廠牌，只要聽到是賽諾菲就搖頭，但其實該廠牌在不良反應通報案件的佔比並不高。

陳映庄表示，為了化解不良反應消息的陰霾，醫師耗費加倍時間進行衛教，詳細說明打疫苗之後的不良反應，例如施打部位的局部疼痛、打完針一兩天內發燒、不舒服、出現類似感冒症狀，目前台灣都沒有因疫苗引起嚴重不良反應的例子。

陳映庄提醒，學齡前嬰幼兒為流感重症高危險群，研究統計一到五成會併發中耳炎，併發重症以肺炎為主，還有腦膜炎、橫貫性脊髓炎、多發性神經炎等神經系統併發症的機會，都比成年人更高。趁得到流感時抵抗力下降，平常在與人和平共處的金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌，也可能演變成續發性的感染，導致重症和死亡。

疾管署統計，今年公費流感疫苗已接種504.8萬劑，其中醫事人員接種率71%最高，其次為學生族群55.7%、65歲以上長者或機構對象47.9%，都高於去年同期；唯6個月到小學前的幼兒41.8%，仍比去年同期接種率低。疾病管制署呼籲，六個月以上到學齡前幼兒儘速接種流感疫苗，及早獲得保護力、避免發生流感重症。

小兒專科醫師陳映庄、疾管署副署長羅一鈞。記者邱宜君／攝影
小兒專科醫師陳映庄、疾管署副署長羅一鈞。記者邱宜君／攝影

流感疫苗 肺炎

延伸閱讀

流感疫苗嘉義縣再傳1例不適通報 緩打效應產生

歷經搶打潮、不良事件 流感疫苗幼兒首打族最不捧場

50到64歲何時恢復打流感疫苗？衛福部：月底評估

中年族群何時恢復接種流感疫苗？衛福部：本月底評估

相關新聞

今年第22號颱風梵高生成 不影響台灣但會帶來點水氣

中央氣象局表示，原位於帛琉西北方海面的熱帶性低氣壓，稍早發展為輕度颱風，為編號第22號(國際命名VAMCO，中文譯名：梵...

台鐵鐵路便當節！每日限量推出台鐵排骨口味乖乖

台鐵局11月13日至16日以「移動的味道 經典開行」為主軸，在台北車站大廳舉辦鐵路便當節，這次參展業者共計30家，除了台...

頤宮三年獲九星 星級主廚的最愛?

進入君品酒店搭電梯直上十七樓，映入眼簾的是設計師陳瑞憲以「遊園」為構想、中國園林景觀為意境，搭配歐洲貴氣奢華感的座椅，富麗堂皇的氛圍彷彿置身宮廷之中，來到這兒不僅食味、食色、食香，視覺上的享受與尊榮感，皆值得讓人一窺米其林三星面紗。

10歲男童染肺炎鏈球菌兩度心跳停止命危 疾管署這麼說

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰在臉書描述一名10歲男童因感染肺炎鏈球菌，在基層診所治療三天不見起色，到兒科急診後病情急轉...

環保署首創外送平台用回收餐盒 背後有兩個小女生努力

受到外送平台成立與疫情影響，國內一次性使用容器數量大增，環保署計算光是今年上半年，全台就增加了670公噸的免洗餐具使用量...

高榮30年 院長林曜祥院慶幽默送上「楜椒鹽」！

高雄榮民總醫院創院屆滿30年，今盛大慶祝，退輔會主委馮世寬肯定醫護貢獻畢生精華歲月，讓榮民在榮家就能獲得優質的醫療照服，...

流感疫苗打氣銳減八成 疾管署提醒：幼兒得流感易重症

自從國內外傳來多起疑似流感疫苗不良反應的通報事件，國內自費、公費流感疫苗原本熱烈的施打狀況都受到衝擊，疾病管制署統計昨天...

搶雙11、旅展商機 香格里拉台南、台北遠東祭超低折扣

全民瘋購物的雙11購物節即將來臨，加上今年最後一檔大型國際旅展「2020大臺南國際旅展」將於11月20日至23日在南紡世...

「歐業」熱拿痛錠300多萬顆受潮 食藥署今宣布回收

衛福部食藥署今宣布回收「“歐業”熱拿痛錠」，因廠商主動通報，小包裝換成大包裝之後，乾燥劑放置不足，導致藥錠有受潮變色的情...

補助燃油車難減碳 環保署：過渡期

「政府還在無差別補助燃油機車，要怎麼減碳？」民進黨立委洪申翰9日質詢環保署，關於空汙基金無差別補助燃油機車和電動車的問題，已經造成交通工具電動化進程變得緩慢；環保署長張子敬回應說，電動車價格還太高，

加了洋蔥的調酒怎麼喝？ 來看「后翼棄兵」女主角示範

在最近超夯的Netflix美劇影集「后翼棄兵（The Queen's Gambit）」的第三集裡，有一個片段是女主角An...

一期稻作是否停灌 陳吉仲：高屏樂觀、台南以北評估中

台灣各地水庫蓄水量不佳，今年桃竹苗二期稻作實施停灌補助。農委會主委陳吉仲今天到參訪高雄大寮養豬場，並前往鳳山肉品市場與豬...

熱門新聞

今日開搶！饗饗、旭集、饗食天堂「2人同行1人免費」

一張圖看天氣！ 下周冷到18度 兩階段降雨熱區曝光

統一7-ELEVEN獅奪2020中職總冠軍 本周五起限時3天優惠

非雙鋼印、一般色醫療口罩 價格崩盤

統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者回應：其實規模更勝以往

婚宴「爆桌」 接待員收完紅包後趕長輩賓客走：座位要留給未到的同學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。