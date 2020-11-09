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流感疫苗打氣銳減八成 疾管署提醒：幼兒得流感易重症
自從國內外傳來多起疑似流感疫苗不良反應的通報事件，國內自費、公費流感疫苗原本熱烈的施打狀況都受到衝擊，疾病管制署統計昨天全國只打1000劑，幼兒接種率仍不如去年同期。小兒專科醫師陳映庄提醒，最近基層診所打疫苗人潮銳減八成，學齡前嬰幼兒為流感重症高危險群，身體原本和平共存的細菌可能演變為續發感染，提醒家長勿輕忽。
陳映庄表示，今年流感疫苗開打之後，不論公費自費都比往年熱烈，但自從南韓傳出多起疫苗不良反應通報，國內施打人潮就銳減了八成，原本早早預約要打疫苗的民眾，最後很多都爽約。在門診也常遇到家長或民眾會詢問疫苗廠牌，只要聽到是賽諾菲就搖頭，但其實該廠牌在不良反應通報案件的佔比並不高。
陳映庄表示，為了化解不良反應消息的陰霾，醫師耗費加倍時間進行衛教，詳細說明打疫苗之後的不良反應，例如施打部位的局部疼痛、打完針一兩天內發燒、不舒服、出現類似感冒症狀，目前台灣都沒有因疫苗引起嚴重不良反應的例子。
陳映庄提醒，學齡前嬰幼兒為流感重症高危險群，研究統計一到五成會併發中耳炎，併發重症以肺炎為主，還有腦膜炎、橫貫性脊髓炎、多發性神經炎等神經系統併發症的機會，都比成年人更高。趁得到流感時抵抗力下降，平常在與人和平共處的金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌，也可能演變成續發性的感染，導致重症和死亡。
疾管署統計，今年公費流感疫苗已接種504.8萬劑，其中醫事人員接種率71%最高，其次為學生族群55.7%、65歲以上長者或機構對象47.9%，都高於去年同期；唯6個月到小學前的幼兒41.8%，仍比去年同期接種率低。疾病管制署呼籲，六個月以上到學齡前幼兒儘速接種流感疫苗，及早獲得保護力、避免發生流感重症。
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