「歐業」熱拿痛錠300多萬顆受潮 食藥署今宣布回收

衛福部食藥署今宣布回收「『歐業』熱拿痛錠」，因廠商主動通報，小包裝換成大包裝之後，乾燥劑放置不足，導致藥錠有受潮變色的情況。食藥署藥品組科長洪國登表示，共有八個批次受到影響，大約三百多萬顆，但由於此藥是指示藥，民眾購買不需處方箋，因此無法掌握現有多少受潮藥物已賣給民眾。

洪國登表示，業者原本是一包一百顆販售，後來改成兩包一千顆，卻因為沒有等量增放乾燥劑，發現藥錠有從淡黃色變成暗黃色。食藥署已要求廠商重新評估包裝的妥適性，並於11月29日前完成回收作業、繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，同時請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

洪國登表示，該藥品主成分為ACETAMINOPHEN ，主要用於退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉痠痛、月經痛）。有八個批次受到影響（WD05, WD06, WD18, WD19, WE08, WE09, WE10, WG21），受潮可能影響藥效，如果民眾已購買上述批號，請勿服用。