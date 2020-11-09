補助燃油車難減碳 環保署：過渡期

「政府還在無差別補助燃油機車，要怎麼減碳？」民進黨立委洪申翰9日質詢環保署，關於空汙基金無差別補助燃油機車和電動車的問題，已經造成交通工具電動化進程變得緩慢；環保署長張子敬回應說，電動車價格還太高，民眾仍缺乏選擇誘因；洪申翰表示，這說法實在很難令人信服。

燃油車當過渡解方？

洪申翰指出，世界各國都在宣告交通運具電動化的期程，環保署說新版燃油機車仍是過渡性解方，但7期燃油車還是比電動車的汙染高出許多，尤其是致癌物質非甲烷碳氫化合物（NMHC）的排放，7期燃油車是電動車的60倍以上，對大眾健康是非常嚴重的威脅，不應該是過渡性解方的選項。

張子敬表示，電動車價格太高，讓民眾缺乏選擇誘因。洪申翰表示，環保署卻要在明年要大幅減列空汙基金的支出（14%），調降電動機車補助，並不是找其他部會進一步增加民眾選擇電動車的誘因，也沒有將燃油車和電動車的補助進行差異對待。這些新掛牌的大量燃油機車，將使運具全面電動化的目標不斷延後。

偏鄉基礎設施不足

洪申翰質疑，偏鄉電動車基礎設施不足，所以要補貼燃油機車？張子敬承認，近1年下來，其實拿到燃油機車補助的對象大多都在都會區，偏鄉極少。洪申翰說，「政策的結果根本跟宣稱的理由兜不起來！」這也表示無差別的補助政策根本無法精準解決偏鄉的特殊需求，反而導致更多都會空汙與碳排的問題。

洪申翰認為，交通運具電動化的推動不能只靠補助汰換，也不是一味增加電動機車的補助就好，但已無法否認我們現在的補貼方案邏輯錯置，已經讓政策目標倒退，製造出更多的問題。環保署該做的是要會同交通部，甚至從行政院層級，布建電動化基礎設施，讓偏鄉也可以有足夠支援使用電動車。

「希望環保署不要因為困難就逃避問題，就以7期燃油機車為飲鴆止渴的解方。」洪申翰強調，短期是國人健康問題，長期而言是碳排放難以降低的產業隱憂。他要求環保署必須檢討無差別補助燃油機車的政策，空氣汙染改善和邁向淨零碳排是國人健康和產業發展的議題，環保署不應繼續用似是而非的說法來虛應故事。

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