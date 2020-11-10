食藥署2020年全新主題『食安小紅帽』 透過玩中學了解食品安全知識
食藥署以學習為核心，透過互動讓民眾在多元有趣的闖關中了解食品安全知識。運用大家耳熟能詳的故事『小紅帽』，帶領大家一同進入食安小紅帽森林歷險。繼10月高雄食品展及台中美食展兩檔場次反應熱烈，將於11月起巡迴台北，包含：11/13台北食品設備展及12/17台北食品展。
故事從小紅帽探望奶奶家的路上開始，遇到森林三兄弟掌管的【過敏原森林】分別為三條路線代表11項過敏原，說明109.07.01開始實施之「食品過敏原標示規定」。繼續前進的路上遇到大野狼，民眾將化身食安戰士來終結【大野狼的謊言】，透過關卡說明食安闢謠。抵達奶奶家準備做菜，打開冰箱找尋食材，發現冰箱充滿了食安危機，民眾將進入【奶奶家的廚房】關卡，讓我們幫助小紅帽，依正確冰箱使用原則五要（要注意保存溫度、要澈底加熱、要洗手、要新鮮、要生熟食分開），協助整理奶奶家的冰箱。
本次活動藉由多元有趣的關卡，讓親子能從寓教於樂的遊戲體驗中，學習到食品安全知識。活動現場完成食安小紅帽森林歷險闖關活動，就可以獲得限量闖關禮，還有機會抽中最大獎精美小家電。此外，每日整點舞台準備「點點答題拿好禮」，透過主持人進行有獎徵答，邀請大家蒞臨南港展覽館食藥署攤位了解食安知識一起互動拿好禮。
展覽資訊：
11/13(五)-11/16(一)台北食品設備展
12/17(四)-12/20(日)台北國際食品展覽會
地點：南港展覽館
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