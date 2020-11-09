一期稻作是否停灌 陳吉仲：高屏樂觀、台南以北評估中

台灣各地水庫蓄水量不佳，今年桃竹苗二期稻作實施停灌補助。農委會主委陳吉仲今天到參訪高雄大寮養豬場，並前往鳳山肉品市場與豬農座談。針對明年農業用水問題，他表示，農委會最晚在11月底為明年一期稻作是否停灌做決策，屏東、高雄用水比較沒有問題，農業用水還算樂觀，台南以北仍在評估中，不是全台停灌。

含有萊克多巴胺的美豬即將進口，立法院經濟委員會今天安排高雄地區養豬場參訪行程，立委賴瑞隆、邱議瑩與邱臣遠等人參訪具有產銷履歷標章的大寮區仁允牧場，農委會主委陳吉仲也到場陪同。

針對台灣缺水問題，陳吉仲表示，今年是台灣56年來最嚴峻的乾旱挑戰，以這次桃竹苗二期稻作停灌來看，即使全部水庫用水1億3千公噸給農業部門也不夠，同樣的，若明年一期所有的民生、工業都不用，全給農業用水也不夠用時，農委會要站在農民角度來思考，預計最晚11月底會針對明年一期作宣布，宣布前會去各地座談讓農民知道水情資訊，確定要停灌的話，包括育苗業、代耕業、農民等上中下游應有補償都會跟農民說明。

陳吉仲說，停灌非全國性，高雄、屏東比較沒有問題，水資源來源的評估樂觀 ，台南以北會依照水情與水庫灌溉用水資料作完整宣布，目前仍在評估中，期待11月底有颱風帶來相關雨量，這些超前部屬的工作可以停止。