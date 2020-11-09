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影／終於下雨了！曾文水庫人工增雨奏效
經濟部水利署人工増雨作業小組掌握難得降雨機會，今天上午9時許於曾文水庫、甲仙堰進行人工增雨，南水局表示今天上午終於降下雨水，上午累積的雨量已經達到12.8毫米，雨量雖不大但已經不無小補，期能再次催化降雨雲系，向老天多要些水。
水利署表示，在東北季風型態下，中南部其實很少受到系統性降雨雲系的影響。人工增雨服務團每日守視降雨環境，今日熱帶雲系自南海向臺灣附近伸展，中南部降雨機會增加，降雨區有機會涵蓋曾文集水區上游一帶，今上午接續再次把握難得的降雨機會在曾文水庫、甲仙堰燃燒增雨焰劑，盼為水庫挹注更多水量。
曾文水庫水情吃緊，目前的蓄水量只剩下兩成三，台南市長黃偉哲就憂心的說，如果水情持續惡化的話，恐怕就進入限水，明年一期作供灌也不樂觀。
南區水資源局副局長鄒漢貴表示，今天人工增雨總算有了效果，集水區開始飄雨，雖然雨量不多，每個小時約只有兩三毫米，但也多多少少是有降到曾文水庫這個大碗裡面，而且後續會流入水庫，對於紓解目前旱象是不無小補，加上嘉南二期稻作的供灌在今天上午已經結束，對曾文和烏山頭水庫的蓄水上升有幫助的。
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