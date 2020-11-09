安南醫院院長林瑞模鑽研骨科多年 獲醫療典範獎

台南市立安南醫院院長林瑞模長期專注在骨科的研究，造福眾多患者，獲得今年醫師公會全國聯合會頒發「台灣醫療典範獎」。

頒獎典禮7日在台北舉行，行政院長蘇貞昌也到場感謝醫師的奉獻，林瑞模除了在骨科的成就外，今年邁入第8年的安南醫院最近並啟動「尖端醫療」，將邁向醫學中心等級的醫療服務，努力也受到肯定。

林瑞模之前曾在成大附醫醫療體系服務26年，專長脊椎手術相關如脊椎外科、脊椎畸形矯正、脊椎側彎治療、背痛症和骨鬆，除服務數以萬計脊椎側彎和變形脊椎患者外，也發表諸多脊椎疾病治療之研究論文與專利，如與成大材料研究所研發生醫骨水泥材料，榮獲美國專利及技轉，並通過4件台灣食藥署醫療器材查驗登記許可，也與成大機械系合作研究，取得脊椎手術用鑽孔導引裝置等多項國內及美國專利技術轉出。

而接任安南醫院院長5年來，率領跨科團隊，榮獲世界骨質疏鬆協會頒發「最佳執業-銀獎認證」，而跨科、跨專業整合照護及個案管理追蹤，有效攔阻患者骨折發生，患者再骨折率低於1%，也是大台南地區唯一獲獎之醫療機構。