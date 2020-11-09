全台首波楓紅杉林溪登場 山林變色紅艷艷

立冬後，是全台楓葉轉紅的季節，杉林溪森林生態渡假園區做為全台第一波紅葉景點，海拔介於1600至1800公尺間，每逢深秋第一道寒流，漫山奼紫嫣紅，絢麗耀眼，楓香加上水杉、紫葉槭，園區山林多姿多彩，層疊的紅葉意境已經吸引不少遊客上出賞楓。

杉林溪表示，園區栽培楓葉品種包括青楓3000棵、紫葉槭800棵、楓香500棵等，每逢10月底至11月陸續轉紅，今年受入秋氣候影響，園區日夜溫差極大，讓紫葉槭提早率先轉為艷麗的鮮紅色，搶先成為台灣第一個賞楓景區；園區更有全台灣唯一栽種約800棵「水杉」，園區水杉林約11月初轉為金黃色，黃葉和紅葉形成了天然的調色板。

園長江華章指出，全年此時正是杉林溪色彩最豐富的季節，在蒼翠蓊鬱的森林中，點綴層層楓紅與金黃色水杉，形成一幅幅天然畫作，吸引許多喜愛攝影的朋友都前來取景，拍攝成最美的浪漫景觀，加湛藍的天空，整個山林都層次分明起來。