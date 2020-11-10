名醫4招抗癌甩糖 告白「調整飲食才能防猝死」

2020是不平靜的一年，許多藝人紛紛猝逝，其中黃鴻升(小鬼)年紀輕輕便因主動脈剝離辭世，令人惋惜不捨，推測可能與高血壓、高血糖、高血脂(三高)年輕化有關。其中糖尿病更已經成為台灣新國病，全台糖尿病患人數甚已超過230萬人！更糟糕的是，20歲以下的糖尿病患竟增加44%。「這可能就是年輕人猝死的原因之一！」宏信診所院長陳衛華醫師表示，年輕人很難想到自己患有糖尿病，罹病約5年之後，就開始併發多種疾病，而心臟、腎臟都出狀況的「心腎糖患者」最為棘手，非常容易成為猝死的高危險族群。

遠離心腎糖風險 飲食是關鍵陳衛華院長本身也是糖尿病患，最明白其中的風險，他分析到「糖尿病患的胰島素功能大多退化至50%以下，容易釋放游離脂肪酸到血液中，造成膽固醇、三酸甘油脂增加，此時人體免疫系統察覺有異物出現，便派出巨噬細胞消滅脂肪，最後形成所謂的泡沫細胞沾附在血管壁上，血管硬化將直接影響心血管的健康。」且糖尿病若控制不好，每年將流失1~2%的腎功能，腎臟不好就會導致血壓升高，更容易引爆心血管疾病。

「調整飲食是預防猝死的第一步！」身為心臟內科名醫，陳衛華院長當然明白飲食與健康息息相關，但他從小就喜歡喝汽水、吃甜點，就算在20年內陸續罹患骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌、血癌，並患有糖尿病，他依舊難以放棄這些好吃的食物。「當時太太為了調整我的飲食，做足了功課，吃的是糙米飯、青菜川燙後只加點醬油。」陳衛華院長坦言，當時真的一口都吃不下去，而且還不停抱怨，太太見狀只是流眼淚、靜靜的坐在桌前吃飯。陳衛華院長看到這一幕相當不捨，才終於願意慢慢調整飲食，如今不僅抗癌成功，也逆轉糖尿病。

另外，他平時也會利用保健食品補充營養，但最高原則就是要有「科學實證」，他也建議民眾可以撥打客服電話詢問保健品的機轉原理，若有相關研究才有保障，否則容易陷入不肖廠商的圈套。

宏信診所院長陳衛華醫師表示，調整飲食是預防猝死的第一步！ 圖／宏信診所 提供

調整生活習慣 找回健康主導權陳衛華院長更建議要「找對醫師」，他認為一個好的醫師應該要嚴格控管患者的病況，而不是「血糖壓不下來、就多加一點藥」，應該要全面檢視患者的生活習慣，搭配藥物治療，才能積極控制病況。此外，陳衛華院長親自特別傳授預防猝死4招的健康原則，鼓勵糖友，只要積極調整生活習慣，一定能像他一樣擊敗高血糖，重新找回健康的主導權！

別慌！糖尿病預防猝死4招

醫師深入現場解說 糖友健康之道11/22(日) 陳衛華院長將現身「褐藻健康日」活動跟民眾分享更深入的健康資訊，提醒民眾們要密切注意身體狀況、調整飲食，才能預防心血管疾病帶來的猝死危機！歡迎有興趣與陳衛華院長互動的民眾，可進入 活動網站 ，報名享早鳥優惠！