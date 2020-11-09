機捷沿線輕旅遊救運量奏效 五月天跨年演唱會更熱鬧

桃園市長鄭文燦今天上午前往中壢區機捷A18高鐵桃園站，了解新設便民設施，並贈甜柿慰勞桃捷公司團隊員工。鄭文燦表示，機捷A18高鐵桃園站已增加許多新設施，包括無線充電服務、行動電源租借站，防風雨連通道改善工程也完成，帶給旅客更舒適的通勤環境。儘管防疫期間運量大幅降低，桃捷公司團隊在防疫第一線仍努力不懈，服務品質不打折，今天贈拉拉山甜柿為員工打氣。

鄭文燦指出，機捷去年每日平均運量達到7萬6610人次，今年受新冠肺炎影響，機場聯外交通需求大幅降低，從2月5萬8868人次，下降至3月4萬737人次、4月3萬3621人次，平均日運量減半，直到疫情趨緩後，隨著青埔地區Xpark、新光影城、IKEA等休閒娛樂設施陸續進駐，及市府於青埔舉辦「台灣國際農業機械暨資材展」、「JETS嘉年華」、「2020桃園萬聖城」等活動後，使機捷小旅行回溫，運量回升。

此外，今年五月天及市府將於青埔舉辦跨年活動，預估搭乘機捷前往青埔的人潮將會更多，青埔將更為熱鬧。

鄭文燦提及國際疫情尚未結束，機場國際線也未完全開放，這段期間市府觀旅局仍會加強推展國內旅遊，結合桃捷公司、桃園機場公司及各觀旅公會，以「機場、青埔、桃園」為推廣熱點，鼓勵市民搭乘機捷到機場及青埔周邊旅遊、消費購物，或到桃園的觀光工廠、休閒農業區、觀光飯店等遊玩，以提升國內觀光人潮、增加機捷運量，也支持機場服務業的發展。

桃捷公司董事長劉坤億表示，為提升服務品質，已於今年10月陸續完成直達車及全線21個車站升級無線充電（Qi）服務，並於捷運A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站及A21環北站設置行動電源租借站（ChargeSPOT），讓旅客搭乘機捷通勤、旅遊更便利。