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台中捷運綠線延伸再等10年？ 林佳龍：我比大家都急

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法院交通委員會上午到台中高鐵站視察營運前改善事項和延伸段辦理情形，交通部長林佳龍（中）受邀前往。記者黃寅／攝影
立法院交通委員會上午到台中高鐵站視察營運前改善事項和延伸段辦理情形，交通部長林佳龍（中）受邀前往。記者黃寅／攝影

台中捷運綠線延伸還要再等10年？ 台中捷運綠線6日已經交通部核准營運，立法院交通委員會上午到台中高鐵站視察營運前改善事項和延伸段辦理情形時，朝野立委一致關心有關綠線延伸至台中市大坑和彰化市的問題，並指9年前已開始進行延伸的可行性評估，但預計至少還有10年才可以實現，希望交通部能加速進行。

交通部長林佳龍指出，綠線的延伸可行性評估已在10月23「十萬火急」地協助地方修正後報請行政院核定，可以趕得上前瞻預算的「掛號」要特別感謝立法院副院長蔡其昌和跨黨派立委的協助，如果像以前的交通部等送上來缺什麼再打回去（那就會更慢），現他已都採用預審制，「（我）比大家都急」，因為他也是台中市民，媽媽還是彰化人；這其間也許還涉及都市計畫變更、場站的設計和開發。

他說，綠線延伸至大坑等於就是多兩站，在他當市長任內就規劃，其實早可以通過，就是延伸至彰化市這一段因為縣政府和市政府有一些意見不一樣，交通部還曾主動幫忙調整路線，若是調整太多要進去彰東，其實就是歸零、重來，會花非常多時間，也來不及這一波列入前瞻計畫；另若是與台鐵平行，對都市開發和效益就比較少。

台中市副市長黃國榮在市府簡報後直接提出，若捷運綠線延伸段經行政院核定，那也還要約10年才可以實現，期程是否能縮短，市府和彰化一定會全力配合，要拜託交通部能加速進行。

立法委員江啟程也指出，綠線延伸101年就啟動了，如果未來還要10年，那一條捷運線要搞20年，台中市民的交通不可能等20年，所以要拜託交通部和市府通力合作，未來公路網等交通配套也應同步搭配，因為市民沒有辦法等那麼久。

蔡其昌也指出，希望行政系統站在大台中地區整體大眾運輸系統的規劃和執行能夠速度加快，市府和交通部相互合作，並有更密切協調的機制，讓效率加速進行，另對於藍線也應加速進行，因為路網沒有起來，只有單一一條綠線和延伸，那也會產生問題。因此藍線、環線都要做，否則原縣區邊緣化的擔心從來沒有少過。

彰化縣長王惠美說，台中市捷運已要通車了，但延伸至彰化卻還遙遙無期，要拜託交通部加速，另鐵路高架化也已報部，也要請林佳龍協助。

立法院交通委員會上午到台中高鐵站視察營運前改善事項和延伸段辦理情形，交通部長林佳龍（左後二）受邀前往。記者黃寅／攝影
立法院交通委員會上午到台中高鐵站視察營運前改善事項和延伸段辦理情形，交通部長林佳龍（左後二）受邀前往。記者黃寅／攝影
台中市捷運綠線延伸至台中市大坑和彰化市9年前即開始進行可行性評估。記者黃寅／攝影
台中市捷運綠線延伸至台中市大坑和彰化市9年前即開始進行可行性評估。記者黃寅／攝影
交通部長林佳龍（中）說，台中市捷運綠線延伸至台中市大坑和彰化市他比誰都急。記者黃寅／攝影
交通部長林佳龍（中）說，台中市捷運綠線延伸至台中市大坑和彰化市他比誰都急。記者黃寅／攝影

台中市 行政院

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