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電動機車年增率大退52% 立委批錯誤補助搞出一堆燃油車

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院衛環委員會今天邀請環保署長張子敬說明空汙、廢棄物處理議題。記者吳姿賢／攝影
立法院衛環委員會今天邀請環保署長張子敬說明空汙、廢棄物處理議題。記者吳姿賢／攝影

環保署今年首度補助老舊機車換購七期燃油機車，金額比照電動機車都是5000元，截至9月上旬，七期油車補助數量為電動機車的4.5倍以上。立委今天批評，錯誤補助「搞出一大堆燃油機車」，電動機車年增率倒退52%，無助空汙及減碳

立法院衛環委員會今天邀請環保署長張子敬針對空汙及廢棄物問題專案報告，立委洪申翰表示，國際運輸最重要的減碳策略是運具電動化跟公共運輸，環保署今年推出新的機車汰換方案引發很多討論，但七期機車的燃料生命周期汙染物排放量是電動機車的27倍，明明較髒卻給予相同補助並不合理，且根據10月機車銷售統計，電動機車總和的年增率較去年同期減少52.6%，已經出現負面影響。

洪申翰不滿，今年補助「搞出一大堆燃油機車掛牌」，而且一騎就是很久，不只無助改善空汙也影響減碳工作，這些都應該在補助前就加以考量。環保署先前聲稱補助七期燃油車是為了照顧偏鄉，因為偏鄉基礎設施不足，又有爬坡需求，較不適合騎乘電動機車，這些理由都還算合理，但事實上機車汰換補助主要地區都在六都，跟環保署說法相當矛盾。

洪申翰指出，電動機車發展不該只靠補貼，但現在補貼方案卻導致運具電動化政策遲緩、出現阻力，現在燃油機車的數量已經超過原本預料。

張子敬表示，電動機車確實比較乾淨，但七期油車的排放汙染物已經大量降低，因為電動機車售價較高，必須給予補貼，民眾才有汰換意願；但另一方面也是因為電動機車售價較高，導致很多人繼續使用舊車，如果可以鼓勵民眾先換購七期油車，就算沒有電動車乾淨，但終究對空氣汙染有所改善。

張子敬說，若要因應減碳工作，電動機車當然最適合，但老舊機車若多用三年、五年，「空汙改善都沒有機會」；他也贊成使用電動機車，但是售價實在太高昂，很多民眾無法負擔只好繼續使用舊車，尤其環保署空汙基金若挪用多數在補助換購電動機車，也會導致老舊機車汰換速率減慢，若電動機車價錢未來更具有市場競爭力，就會有更多民眾改用電動機車。

張子敬強調，現在最迫切是空汙問題，因此老舊機車汰換是第一要務，讓民眾有能力汰換，但長遠來說還是希望朝電動機車推動，會再檢討補助方案。

電動機車 環保署 減碳

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