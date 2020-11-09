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今日開搶！饗饗、旭集、饗食天堂「2人同行1人免費」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
包括旭集等7個品牌，自即日起推出2人同行1人免費、雙人免費餐券等不同限時會員優惠。圖／饗賓餐旅提供
包括旭集等7個品牌，自即日起推出2人同行1人免費、雙人免費餐券等不同限時會員優惠。圖／饗賓餐旅提供

一年一度的雙11即將到來，甫推出尾牙與春酒方案的「饗賓餐旅集團」，也推出雙11優惠方案。自即日起連續3天限量推出饗饗、饗食天堂、旭集等7大品牌的免費兌換券，可享2人同行1人免費、雙人套餐免費等不同優惠；另外累積會員點數，還可再兌換5大品牌優惠券。

饗賓餐旅於2019年8月推出「iEAT饗愛吃APP」，可享生日優惠、消費紅利回饋、壽星用餐折扣等等不同的會員服務，每消費100元，還可累積1點愛吃點數。隨著會員等級提昇，除了升等禮，亦能獨家享優先訂位、新品、新店搶先體驗等等特殊服務，目前累積已經有近60萬名會員。

為了回饋會員，即日起至11月11日，每天上午11點整，於「iEAT饗愛吃APP」推出限時限量優惠，首波贈送「免費兌換券」，包括饗饗、旭集、饗食天堂、果然匯等品牌，送出「2人同行1人免費兌換券」；至於開飯、饗泰多、真珠等品牌，則有「2人套餐免費兌換券」，均於即日起限量開搶。另外使用11點愛吃點數，可兌換饗食天堂、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠等5大品牌的優惠券。

品牌 雙11 尾牙

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