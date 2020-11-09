萊豬叩關同時 食藥署考慮禁用瘦肉精同成分安胎藥

不少孕婦懷孕過程需要安胎，目前台灣僅核准乙型受體素類口服安胎藥，乙型受體素就是俗稱的瘦肉精。歐盟早在2013年就發布藥品評估報告示警並且禁用，因此藥可能造成孕婦肺水腫、危及母胎安全。食品藥物管理署近期發函多個相關醫學會，研議禁用，最快年底開會討論。

食藥署藥品組科長洪國登表示，乙型受體素類可以抑制平滑肌收縮，避免子宮收縮過度而導致胎兒不穩或早產。過去十年來，此類藥品的不良反應通報共有34件，其中14件屬於嚴重不良反應，包括9件肺水腫。有報導指出其中3例危及性命，大多無法排除與藥物的關聯性，且共同特徵就是使用天數均高於歐盟建議的48小時。

洪國登表示，2013年歐盟有發布這類藥品的警訊，建議不要將乙型受體素類的口服或塞劑用於產科的安胎適應症，注射劑還是可以用在安胎，只是不能用超過48小時。

洪國登表示，此藥用量難以統計，因為很多是自費吃藥的，如果單看健保的處方，一年有12萬張處方，但每張處方開的量也不太一樣，所以每年用多少顆不容易算。

然而，目前國內核准用於安胎的只有這一類口服藥，其他用於安胎的藥品，安胎是非核准仿單適應症，例如某些降血壓藥，但因為不是仿單核准的適應症，就就不能申請藥害救濟或通報不良反應。

洪國登表示，因為醫界有一些意見，目前還在搜集意見階段，已經發函給婦產科醫學會、母胎醫學會等相關專業團體，最快12月召開藥品安全評估諮議小組。明年元旦即將進口美國瘦肉精豬肉，但此藥禁不禁，元旦不會有結果，