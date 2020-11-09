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婚宴「爆桌」 接待員收完紅包後趕長輩賓客走：座位要留給未到的同學

香港01 / 撰文：謝茜嘉
樓主大呻父母早前參加長輩朋友子女的婚禮，但卻不被尊重地趕走。示意圖。（電影《我要做model》劇照）
樓主大呻父母早前參加長輩朋友子女的婚禮，但卻不被尊重地趕走。示意圖。（電影《我要做model》劇照）

結婚辦喜事本是要喜氣洋洋，但座位不夠待慢客人隨時掃興收場。近日有台灣女子在網上發帖為父母抱不平，表示他們往參加朋友子女的婚禮，但去到門口放下人情後，負責迎賓的人員卻以現場座位不夠為因，拒絕讓其父母入內，更表示座位要留給還未到來的同學。台女的父母最後只能非常尷尬的離開婚晏現場，台女則鬧爆該名迎賓者完全不尊重長輩賓客，「新娘新郎一定感謝你」。

該名台女最近在facebook群組「爆怨2公社」撰文，大呻父母早前參加長輩朋友子女的婚禮，但卻不被尊重，十分不愉快。樓主稱父母當日去到婚宴現場見到人山人海，即使在門口收人情利市封亦要大排長龍。

樓主續稱終於輪到父母時，負責迎賓的人就問他們是誰，父母表示是「XXX（長輩朋友名）的朋友」，結果對方發現座位不夠，即答道：「我們還有同學要來。」

當刻樓主父母即知道迎賓的人是新郎新娘的同學，因為還有同學未到齊，寧願留位也不讓給長輩的親朋好友入場，結果父母只能尷尬地離開，兩老由出門去婚宴到回家也不到半小時，更失望的稱：「反正人家也沒在意我們，去多丟臉的。」

樓主鬧爆該迎賓的人無禮之餘，更是不尊重長輩，令父母當日非常難堪，「哈囉這位接待，新娘新郎一定感謝你，這攤請下來一定賺」。大批網民亦留言批評過份，「花錢還要給人洗臉」、「遇到這種，我會抽回紅包走人」、「好沒禮貌喔！這款的也能當接待」。

有網民稱可能迎賓的人一時搞錯不自知，「一般長輩朋友桌歸長輩朋友桌，同學桌就同學桌吧，感覺這部分應該是招待頭在暈了。」

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文章授權轉載自《香港01》

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