獅奪中職總冠軍 康是美、北高百貨祭優惠共享榮耀
經過精采刺激的比賽廝殺，統一7-ELEVEN獅獲職棒31年總冠軍，讓球迷欣喜若狂！慶祝獅隊封王，統一集團旗下的康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代將從13日起連3天辦優惠，祭出好康與消費者分享榮耀。
高雄夢時代／統一時代高雄店活動期間，於全館指定店櫃（含餐飲）當日累積消費滿1000元，贈送100元電子特別券，滿2000元可兌換100元電子特別券2張，以此類推。康是美夢時代店與時尚1號店同享優惠。
康是美推出全店消費不限金額享85折，消費滿2000再送OPEN POINT 100點，購買統一集團品牌指定商品再享OPEN POINT點數12%回饋；統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代，推全館指定櫃位消費滿1000元即送100元電子特別券，首度納入餐飲櫃位，同享優惠。
統一時代台北店活動期間，全館指定店櫃（含餐飲）當日累積消費滿1000元，贈送100元電子抵用券，滿2000元可兌換100元電子抵用券2張，以此類推。
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