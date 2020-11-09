血友病患者長期全身痛睡不著 靠復健治療改善

一名趙姓血友病患者長期全身痛，睡覺會痛醒甚至睡不著，右手肘及右腳踝因為長期血腫侵蝕而角度嚴重受限，走路一跛一跛的，嚴重影響生活，經中國醫藥大學新竹附設醫院血友病中心及復健科共同診治，透過 「徒手治療」、「運動治療」及「增生治療」，幫助病人舒緩疼痛、減少沾黏並促進恢復，疼痛及睡眠品質都獲得改善。

復健科主任賴宇亮表示，血友病患者往往因為怕出血而不敢多做運動，透過復健科「運動治療」來增加患者的肌力，不但可以減少出血次數，更能提供患者多元化的運動選擇，讓血友病患者大大提升生活品質。血友病患者可透過門診超音波檢查軟組織的健康狀況，也可透過增生治療，例如PRP 玻尿酸或是葡萄糖胺注射來促進組織修復，減少出血發炎情形。

復健科治療師張佑萱指出，「徒手治療」是利用豐富的解剖學、生理學以及生物力學的概念，用「治療師的雙手」執行例如關節鬆動術、神經鬆動術、筋膜鬆弛術、淺層及深層按摩等手法，幫助病人舒緩疼痛、減少沾黏；而「運動治療」則需要控制運動強度、頻率與種類，因血友病患者長期疼痛造成的身體感覺及動作異常，可以透過不同的動作評估再重新訓練正確的發力方式，達到改善的效果。

趙姓患者表示，經過拉筋、伸展、運動校正後，讓他原本的頭痛、上背痛、下背痛逐漸改善了許多，整個人的睡眠、精神也都漸漸的改善，現在只要平時維持正確的坐姿以及物理治療師教導的伸展訓練，就可以維持治療後的成果，「真的很開心。」