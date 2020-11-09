快訊

拜登當選影響國際 BBC：中國可能不如想像中開心

中職／要球員記住差一點的痛 周思齊動向暫保密

安胎老藥副作用風險高 食藥署評估禁用

中央社 / 台北9日電

全台孕婦年吃百萬顆的一款安胎藥老藥，由於有肺水腫等嚴重副作用風險，有危害母胎之虞，歐洲聯盟已禁止用於口服安胎；食藥署準備跟進歐盟腳步禁用，評估結果最快今年底出爐。

根據全國藥物不良反應通報中心資料庫統計，民國87年至103年共有9名個案使用口服、針劑的安胎藥成分ritodrine後，發生嚴重不良反應，其中3例危及性命，大多無法排除與藥物的關聯性，且共同特徵就是使用天數均高於歐盟建議的48小時。

在台灣上市的安胎藥物中，ritodrine成分是最常見的老藥，綜觀過去10年健保用量，每年口服劑用量超過130萬顆。此藥品成分在國內有多張許可證，但目前僅1家藥廠生產，有口服劑及注射針劑。

今年10月初，醫界收到衛生福利部食品藥物管理署來函，宣布將重新評估乙型受體素類的口服藥用於安胎的效益與風險，研議是否全面禁用。具有β2交感神經興奮作用的ritodrine，正是屬於這類安胎藥。

乙型受體素（β－agonists）是一大類的交感神經興奮劑，有助氣管、血管擴張，原本研發治療高血壓、氣喘、肺氣腫等疾病，後來意外發現可緩解子宮過度收縮，於是這類藥中的ritodrine做為安胎用途，也獲得健保給付，逐漸成為台灣最常使用的安胎藥。

政府預計明年元旦開放含「萊克多巴胺」（瘦肉精）美豬進口台灣，萊克多巴胺也屬於乙型受體素類的成分，食藥署研議禁用的乙型受體素類安胎藥，則是不同成分。

食藥署藥品組科長洪國登接受中央社記者訪問時說，歐洲醫藥管理局（EMA） 早在2013年就發布藥品評估報告指出，乙型受體素成分藥品雖然能安胎，但可能對母體和胎兒造成嚴重心血管副作用風險，輕則容易喘，嚴重可能造成肺積水，危及生命。

洪國登指出，尤其孕婦本來就容易喘，可能會忽略肺積水徵兆，經評估認為藥物的風險大於效益，歐盟已全面禁用這類口服安胎藥。

他說，食藥署2013年曾啟動相關風險評估，但當時醫界主張台灣和歐洲的國情不同，台灣孕婦使用安胎藥的時機和天數不同，加上這成分藥品沒有替代藥品，有醫療使用必要性，而且心血管不良反應可透過監測降低風險，不應貿然禁用。

洪國登說，當時依專家決議於5年後再次評估乙型受體素類安胎藥，直至近期才重啟評估、了解用藥狀況，與萊豬開放無關，截至10月底已蒐集醫界意見，預計年底提至「藥品安全評估諮議小組」由專家討論。

一名因事涉敏感、不願具名的婦產科醫師表示，這成分安胎藥主要用於懷孕20至24週以上、有早產徵兆的孕婦，但副作用確實相當強，50%以上孕婦會出現心跳過快症狀、呼吸急促、胸悶、手顫抖等症狀，嚴重甚至會增加肺水腫風險，肺部如同淹到水裡無法呼吸，但危及性命風險應該不到1%。

這名醫師指出，已有更安全、副作用更少的安胎藥問世，有一款注射劑因價格考量，遲遲未納入健保給付，每次療程要價近新台幣2萬元；另有幾款降血壓、非類固醇止痛藥可用於安胎，也獲得醫學實證，但卻是仿單登載之外的用途，因而不受藥害救濟保障，恐讓婦產科醫師承擔風險，徒增醫療糾紛。

孕婦 食藥署 健保

延伸閱讀

換季掉髮好困擾，是用錯洗髮精惹的禍？！ 醫師告訴你洗髮精怎麼選及使用

藥錠變色 食藥署公布回收6.5萬顆胃食道逆流藥

北上旅遊37周屏東孕婦落紅 基警車開道急送醫產女

Emily Ratajkowski的孕婦時尚太時髦 無論是火辣還是都會都難不倒她

相關新聞

輕颱艾陶生成！今晨低溫17度 吳德榮：北台濕涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(9日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」...

非雙鋼印、一般色醫療口罩 價格崩盤

避免劣質口罩混充，中央疫情指揮中心規定實名制口罩均為雙鋼印，十二月廿四日以後的市售醫療口罩都必須雙鋼印，市場已出現「倒貨...

組建音樂「國家隊」？音樂節落腳台南稱：培養國手

貴人散步回到台灣本地，透過現場的交流與實際參與演出，凝聚有意出海的各界力量，較過往單打獨鬥更有效率。我們能因此稱之為「國家隊」嗎？他回答：「我們希望培養更多的『國手』，重點不一定是由我們帶領，而是把他們介紹給產業。」

捐血送刮刮樂 台彩募到四百袋台南熱血

台灣彩券一年一度捐血送彩券公益活動昨天在台南起跑，募集到四百多袋熱血，正巧南部捐血中心缺血，活動來得即時。台彩總經理蔡國...

一張圖看天氣！ 下周冷到18度 兩階段降雨熱區曝光

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，未來一周北部、東北部天氣較涼，其他地區則早晚較涼，各地低溫僅18度至22度，民眾要...

萊豬叩關同時 食藥署考慮禁用瘦肉精同成分安胎藥

不少孕婦懷孕過程需要安胎，目前台灣僅核准乙型受體素類口服安胎藥，乙型受體素就是俗稱的瘦肉精。歐盟早在2013年就發布藥品...

血友病患者長期全身痛睡不著 靠復健治療改善

一名趙姓血友病患者長期全身痛，睡覺會痛醒甚至睡不著，右手肘及右腳踝因為長期血腫侵蝕而角度嚴重受限，走路一跛一跛的，嚴重影...

叫119謊報接觸大陸朋友 擬開罰

宜蘭一名男子昨打電話給119，自述感冒、發燒不舒服，且前一天接觸到1名從大陸回來的朋友。縣消防局擔心新冠肺炎，請救護人員...

醫病天地／人工半膝關節置換 不卡卡

苗栗縣55歲陳姓男子喜歡戶外運動，但最近出現膝蓋疼痛，感覺很困擾，他有朋友換人工全膝關節，但術後活動不是很靈活，也讓他猶...

新颱恐生成 對台無影響

中央氣象局表示，位於菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓，最快這兩天形成今年第廿一號颱風艾陶，氣象局預報員葉致均說，目前路徑持續...

醫病天地／進補看體質 小心補過頭

氣溫驟降，許多人開始「進補」，但中醫師提醒，無節制的大補特補，當心體質不合可能適得其反；尤其如果有感冒、或正值生理期的女...

優人物／建築 文學 藝術 跨界裡尋回自我 阮慶岳

上千片黑膠整齊排放在角落，不大的牆面上掛滿心儀的台灣畫家作品，眼角餘光掃到的，卻是一座座逗趣的卡通公仔，還有那不知從哪間...

熱門新聞

一張圖看天氣！ 下周冷到18度 兩階段降雨熱區曝光

平時超吵，卻是冷戰高手的4星座！水瓶、摩羯是高手

艾陶颱風最快明天生成 今起4天清晨中南部局部雨

非雙鋼印、一般色醫療口罩 價格崩盤

星宇航空擬增闢15條北美航線 是否開航有這些考量

「嘉義林聰明午茶餐」內湖禮客吃得到！5千名免費招待

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。