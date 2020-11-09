輕颱艾陶生成！今晨低溫17度 吳德榮：北台濕涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(9日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，在南海的「熱帶低壓」發展成第21號颱風「艾陶」，向西進行，撲向越南。

另一「熱帶低壓」則在菲律賓東方海面，最快今天發展為第22號颱風，未來經菲律賓中部、向西進入南海，也朝越南前進。颱風生成數將追近「氣候平均值」，已不適合再說今年的颱風「偏少」，但此兩颱風的未來路徑，皆離台甚遠、無影響。

他表示，最新(8日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬亦顯示，未來一週南海及菲律賓東方海面，各有颱風生成，台灣東方海面因此而有較多的水氣，再加上盛行東北風，形成「迎風雨背風晴」、北台濕涼的天氣型態。

中央氣象局表示，今、明（9日、10日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、台灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，今天中南部地區及澎湖亦有零星短暫雨。

氣象局說，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至11級強陣風；東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率；受第21號颱風外圍環流影響，太平島及其鄰近海域易有9至10級強陣風，請注意。

吳德榮表示，今晨大台北、東半部有局部雨。截至5時平地最低氣溫約在17、18度(南投中寮鄉17.0度、新北雙溪區17.2度、桃園大溪區17.7度、宜蘭羅東鎮17.8度)。

他表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，今天東北風影響北台濕涼，其他地區，早晚涼；大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；桃園以南有中高雲移入，為多雲時晴、鄰近山區偶有局部零星降雨的機率。今天各區平地氣溫如下：北部18至22度、中部19至27度、南部19至29度、東部18至28度。

吳德榮說，明天、週三(10、11日)仍受東北風影響，北台濕涼；大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；桃園以南晴時多雲，日夜溫差大。週四、五(12、13日)冷空氣略減弱、氣溫略回升；週六(14日)有一小股東北風及冷空氣，氣溫略下降；週日(15日)冷空氣略減弱、氣溫略回升；皆為「迎風雨、背風晴」的天氣。