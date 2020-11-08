口罩雙鋼印造成價格崩盤 特殊色維持但大多非國家隊

為避免劣質口罩混充，疫情指揮中心規定目前販售的實名制口罩均為雙鋼印，但坊間卻出現有非雙鋼印口罩混充實名制情況，業者表示，受到新制影響，口罩價格崩盤，再加上12月24日之後，市售醫療口罩都必須有雙鋼印，造成目前市場全面「倒貨」，除了特殊花色口罩價格還能維持外，一般色已經跌到低點。

新冠肺炎疫情解封後口罩混充情況紊亂，曾有口罩國家隊業者被查獲以劣質口罩混充，並說出「以口罩國家隊為恥」引發眾怒，但根據食品藥物管理署統計，國內今年以來民間確實有不少業者申請設立醫療口罩產線，大賺防疫財，但並非所有的業者都被納入國家隊，這些業者主要以生產特殊花色口罩為主，在目前疫情趨緩之際，一般色口罩價格崩盤，只有特殊花色仍能維持高價，因而出現「口罩國家隊確實賺的比較少」的情況。

也是國家隊的台南康那香總經理楊合喜表示，不會覺得有什麼不公平的，雖然國家隊被徵用口罩比起特殊花色口罩，賺的確實比較少，但通路穩定，還是有好處，目前因為疫情穩定，口罩未全額徵用，公司有產線可以生產彩色口罩，會陸續推出。據了解，不僅是康那香要推出彩色口罩，其他像是恆大等大型口罩工廠也都將針對特殊花色口罩開產線。

台南市一位蘇姓女子最近到藥局購買實名制口罩，拿回家才發現口罩非雙鋼印，疑問之下向另家藥局查詢，藥師才告知「9月24日之後藥局販售的實名制口罩必須都是雙鋼印的」，讓消費者覺得權益受損。

台南市還有另家連鎖藥局也傳出實名制口罩被「調包」成非雙鋼印的情況，業者面對媒體查詢則否認有這種情況，表示「實名制一定是雙鋼印」。

藥師私下透露，由於指揮中心規定實名制一定是雙鋼印，市售醫療口罩目前仍有非雙鋼印的，但是只能賣到12月24日，之後將全面回收，所以目前市面上已經出現倒貨的情況，很多業者手上持有各種來源的非雙鋼印口罩（也有大陸進口等），擔心12月24日後無法被回收（主要是來源有問題），目前大量以低價傾銷，甚至出現混充實名制的狀況，情況混亂，消費者買實名制口罩還是要多留意。

台南市藥師公會理事長吳振名也表示，目前除了特殊花色價格仍能維持外，一般色口罩已崩盤，之前一盒50片口罩最高價時可以賣到400元以上，現在沒有雙鋼印已跌到260元以下，大陸製非醫療甚至都已在150元以下。

在今年疫情以來陸續投入生產醫療口罩的業者，多數仍是相關的設備、材料商，但也有非相關的，像是桃園就有一家經營陶燒的業者加入口罩生產行列，其他還有建設公司也投入，目前已經食藥署核准除了口罩國家隊外，至少有30多家，並有業者還在申請中。