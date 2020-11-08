聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩雙鋼印造成價格崩盤 特殊色維持但大多非國家隊

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
市售特殊花色口罩很多都不是口罩國家隊廠商製作。記者修瑞瑩／攝影
市售特殊花色口罩很多都不是口罩國家隊廠商製作。記者修瑞瑩／攝影

為避免劣質口罩混充，疫情指揮中心規定目前販售的實名制口罩均為雙鋼印，但坊間卻出現有非雙鋼印口罩混充實名制情況，業者表示，受到新制影響，口罩價格崩盤，再加上12月24日之後，市售醫療口罩都必須有雙鋼印，造成目前市場全面「倒貨」，除了特殊花色口罩價格還能維持外，一般色已經跌到低點。

新冠肺炎疫情解封後口罩混充情況紊亂，曾有口罩國家隊業者被查獲以劣質口罩混充，並說出「以口罩國家隊為恥」引發眾怒，但根據食品藥物管理署統計，國內今年以來民間確實有不少業者申請設立醫療口罩產線，大賺防疫財，但並非所有的業者都被納入國家隊，這些業者主要以生產特殊花色口罩為主，在目前疫情趨緩之際，一般色口罩價格崩盤，只有特殊花色仍能維持高價，因而出現「口罩國家隊確實賺的比較少」的情況。

也是國家隊的台南康那香總經理楊合喜表示，不會覺得有什麼不公平的，雖然國家隊被徵用口罩比起特殊花色口罩，賺的確實比較少，但通路穩定，還是有好處，目前因為疫情穩定，口罩未全額徵用，公司有產線可以生產彩色口罩，會陸續推出。據了解，不僅是康那香要推出彩色口罩，其他像是恆大等大型口罩工廠也都將針對特殊花色口罩開產線。

台南市一位蘇姓女子最近到藥局購買實名制口罩，拿回家才發現口罩非雙鋼印，疑問之下向另家藥局查詢，藥師才告知「9月24日之後藥局販售的實名制口罩必須都是雙鋼印的」，讓消費者覺得權益受損。

台南市還有另家連鎖藥局也傳出實名制口罩被「調包」成非雙鋼印的情況，業者面對媒體查詢則否認有這種情況，表示「實名制一定是雙鋼印」。

藥師私下透露，由於指揮中心規定實名制一定是雙鋼印，市售醫療口罩目前仍有非雙鋼印的，但是只能賣到12月24日，之後將全面回收，所以目前市面上已經出現倒貨的情況，很多業者手上持有各種來源的非雙鋼印口罩（也有大陸進口等），擔心12月24日後無法被回收（主要是來源有問題），目前大量以低價傾銷，甚至出現混充實名制的狀況，情況混亂，消費者買實名制口罩還是要多留意。

台南市藥師公會理事長吳振名也表示，目前除了特殊花色價格仍能維持外，一般色口罩已崩盤，之前一盒50片口罩最高價時可以賣到400元以上，現在沒有雙鋼印已跌到260元以下，大陸製非醫療甚至都已在150元以下。

在今年疫情以來陸續投入生產醫療口罩的業者，多數仍是相關的設備、材料商，但也有非相關的，像是桃園就有一家經營陶燒的業者加入口罩生產行列，其他還有建設公司也投入，目前已經食藥署核准除了口罩國家隊外，至少有30多家，並有業者還在申請中。

口罩 實名制 疫情

延伸閱讀

雲嘉南分署創客研發AI口罩辨識機 沒戴口罩電動門不開

中衛臉書公布口罩新版鋼印 網見一錯誤細節罵翻天：別失國格

限時！彰化秀水口罩工廠明義賣雙鋼印彩色口罩 預計捐40萬

中衛「姐姐款」蕾絲口罩7通路開賣 鋼印有巧思

相關新聞

一張圖看天氣！ 下周冷到18度 兩階段降雨熱區曝光

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，未來一周北部、東北部天氣較涼，其他地區則早晚較涼，各地低溫僅18度至22度，民眾要...

「全台最窄省道」拓寬動工 設4米高綠籬防範蝴蝶路殺

台27線高市六龜大津路段有「全台最窄省道」之稱，過去因芒果路樹問題爭議不休，拓寬計畫延宕20年之久，近日達成「以路就樹」...

七旬農婦常提抱重物背痛不止 就醫竟是疝氣作祟

高雄市一名七旬農婦長期腰痛，接受腰椎骨刺手術後又復發，發作時還會伴隨悶痛與脹痛，一直把身體不適當成肌肉拉傷或骨科疾病來治...

優人物／建築 文學 藝術 跨界裡尋回自我 阮慶岳

上千片黑膠整齊排放在角落，不大的牆面上掛滿心儀的台灣畫家作品，眼角餘光掃到的，卻是一座座逗趣的卡通公仔，還有那不知從哪間...

生活美學／張頌仁 大陸當代藝術之父

許多人稱張頌仁為大陸「當代藝術之父」，他笑稱，「我覺得這完全不符合事實。當代藝術一個很複雜的現象，我覺得當代藝術真正關鍵...

陰部搔癢 萎縮性硬化性苔癬作怪

70多歲林阿嬤在子女攙扶下走進診間，第一句話便是：「醫師妳是女生，我才好意思說，下面癢到睡不著、熱熱的，忍很久都不好意思...

健康名人堂／宏觀改革三支箭 從根本解決救健保

健保因再度面臨財務危機，受到普遍關切，但其深層問題至少有三項，必須從根本解決。

健康你我他／養成健康體魄 對空汙就有免疫力

根據研究，呼吸疾病與空汙密切相關，空汙是工業發展的有害副產品，各國莫不設法在兩者間取得平衡，以維護人民健康。就個人而言，...

健康主題館／疝氣手術後 何時重返職場？

● 台灣每年約4萬多人接受疝氣手術

醫病天地／手指腳趾麻痛 原來患雷諾氏症

天氣一冷，一名30多歲OL就覺得手指、腳趾尖冷吱吱，還「白一節、紫一節」，不時陣陣麻痛，就醫發現原來罹「雷諾氏症」。醫師...

醫病天地／頻尿、腰痠 小心骨盆鬆弛

女性60歲以上或多次自然生產、慢性便秘、久咳不癒等造成長期骨盆加壓，可能出現骨盆鬆弛，導致頻尿影響生活品質，基隆市一名6...

口罩雙鋼印造成價格崩盤 特殊色維持但大多非國家隊

為避免劣質口罩混充，疫情指揮中心規定目前販售的實名制口罩均為雙鋼印，但坊間卻出現有非雙鋼印口罩混充實名制情況，業者表示，...

熱門新聞

一張圖看天氣！ 下周冷到18度 兩階段降雨熱區曝光

艾陶颱風最快明天生成 今起4天清晨中南部局部雨

平時超吵，卻是冷戰高手的4星座！水瓶、摩羯是高手

太麻里前鄉長沒趕上火車質疑台鐵 反遭網友狂批

颱風可能接力形成 北北基大雨！吳德榮：北部濕涼到周三

星宇航空擬增闢15條北美航線 是否開航有這些考量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。