偏鄉義診多一位仁醫 陳時中加入慈濟人醫會

國際慈濟人醫會（TIMA）由全球醫護人員自發性組成，足跡橫跨世界五大洲，為偏遠貧困地區病患義診，自費、自假、自掏腰包。衛福部長陳時中今天正式加入國際慈濟人醫會行列，將利用公餘赴偏鄉義診。

陳時中指出：「今年疫情比較嚴重，慈濟相關大型的聚會，都往後延，但慈濟投入社會慈善工作腳步並未停歇，讓人非常地感佩。」陳時中也說，加入慈濟人醫會，讓他覺得很光榮。