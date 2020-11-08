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偏鄉義診多一位仁醫 陳時中加入慈濟人醫會
國際慈濟人醫會（TIMA）由全球醫護人員自發性組成，足跡橫跨世界五大洲，為偏遠貧困地區病患義診，自費、自假、自掏腰包。衛福部長陳時中今天正式加入國際慈濟人醫會行列，將利用公餘赴偏鄉義診。
陳時中指出：「今年疫情比較嚴重，慈濟相關大型的聚會，都往後延，但慈濟投入社會慈善工作腳步並未停歇，讓人非常地感佩。」陳時中也說，加入慈濟人醫會，讓他覺得很光榮。
國際慈濟人醫會由慈濟醫療法人林俊龍執行長擔任總召集人，起源於1996年，慈濟醫療志業為召募醫護人才，並搭配志工，使每個社區都是一個小規模的醫療網，以照顧醫療缺乏地區居民而成立臺灣慈濟「醫事人員聯誼會」，於 1998 年為將分散於世界各地的愛心醫師及相關醫務人員整合，在慈濟基金會的統籌下，有計畫地於世界各地救助病苦，並分享各地執行義診的實際經驗，以及互相支援，正式定名為「國際慈濟人醫會」。
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