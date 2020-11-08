農委會傳授芋頭挑選3訣竅 避免「手癢」記得戴手套

許多人喜歡吃芋頭，農委會傳授挑選三技巧，記得購買色澤分明、黏著白粉的芋頭，若手指輕壓鬆軟代表放太久、開始纖維化。有些人削芋頭會「手癢」，因為芋頭含有蛋白質類物質會造成過敏，若症狀嚴重要盡快就醫，建議削芋頭前要戴手套。

農委會表示，芋頭又叫「芋仔」，常被當作糧食來食用，又香又有飽足感，且營養成分相當豐富，含有澱粉質、蛋白質、維生素及礦物質，從平地到1000多公尺的山區都適合種植，全台各縣市都有生產，主要產地為 屏東、台中、苗栗。

農委會傳授芋頭挑選三個技巧，第一是「白晰色澤分明」，第二是「手指搓切口表面，黏著白粉品質佳」，第三，如果手指輕壓鬆軟，切開出現一絲絲咖啡色的纖維，就代表放置過久開始纖維化。

有些人發現削芋頭時手會癢癢的，農委會解答，因為芋頭含有蛋白質類物質會造成過敏，引起皮膚搔癢，但大多數民眾過段時間就會解除，或用大量清水沖洗也能減輕不適。另有少部分的人出現嚴重症狀，此時須盡快就醫。

農委會提醒，只要在處理芋頭時戴手套或用塑膠袋套住手，不要直接接觸到芋頭就可以改善搔癢症狀，且過敏物質在芋頭煮熟後就會被破壞，可以放心食用。