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一張圖看天氣！ 下周冷到18度 兩階段降雨熱區曝光
中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，未來一周北部、東北部天氣較涼，其他地區則早晚較涼，各地低溫僅18度至22度，民眾要注意保暖。
氣象局表示，周一、周二整體降雨量不多，北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，其中以基隆北海岸、東北部地區和大台北山區下雨的時間可能長一點，雨勢亦較明顯，周一中南部平地也有零星飄雨。
周三至周日期間水氣增多，東北部水氣增多，易有局部大雨，桃園以北和東半部地區天氣較陰也容易有短暫雨，民眾記得攜帶雨具出門。
另外，目前菲律賓西方海面熱帶性低氣壓正在發展，氣象局表示，一至兩天內可能形成第21號颱風「艾陶」，未來將朝中南半島移動，不會直接影響台灣天氣。
氣象局提醒，周一、周二東北部及東部有長浪發生機率，海邊活動要注意安全。
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