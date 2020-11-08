東北風增強 氣溫驟降十度

今天東北風增強，驟降的氣溫較昨天相差十度，北部及東半部會有短暫雨，北海岸、東北部地區有局部大雨發生機率。氣溫方面，北台灣濕涼，高溫約二十一至二十三度，東部及中南部高溫約二十六至二十八度，清晨與夜晚中部以北低溫約二十度左右，其他地區低溫約二十三度，提醒民眾應注意保暖。

氣象局表示，未來一周因持續受東北風影響，周一至周六北部及東北部天氣普遍濕涼，這波東北季風最強時間點將在周一晚間至周二清晨，中部以北低溫下探至十八度，其他地區早晚也會稍涼。周四東北風稍減弱，氣溫略回升，降雨機率也降低，僅在北部、東部及中南部山區會有局部短暫雨。周五起另一波東北風影響北台灣，氣溫再度下降，天氣濕涼，大台北、東半部有局部短暫雨，中部以南為晴到多雲的天氣，不過日夜溫差仍大。