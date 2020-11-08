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七旬農婦常提抱重物背痛不止 就醫竟是疝氣作祟
高雄市一名七旬農婦長期腰痛，接受腰椎骨刺手術後又復發，發作時還會伴隨悶痛與脹痛，一直把身體不適當成肌肉拉傷或骨科疾病來治療，近日前往阮綜合醫院就醫發現，體內升結腸竟然嵌入背部肌肉，背痛原因竟是「疝氣」引起，對症下藥之後恢復健康。
林姓婦人平日務農，多年前曾因背痛接受傳統腰椎骨刺手術，手術不久又開始出現疼痛感，發作時要從床上起身苦不堪言，六周前在家人陪同下前往阮綜合醫院掛骨科看診。
院方指出，病患到院時，Ｘ光檢查骨頭沒有異狀，電腦斷層才發現，林婦的升結腸嵌入背部肌肉，原來是疝氣造成背痛，副院長趙東波決定儘速修補疝氣，林婦術後隔天排氣，3天出院休養。
趙東波指出，疝氣是指腹內器官從較薄弱處跑出來，臨床上常見腹股溝疝氣、臍疝氣及腹部術後切口疝氣，後背部發生疝氣的案例相當罕見，病患屬於切口疝氣。
趙東波分析，病患因務農關係長期提抱重物，所以她的腹部壓力大，甚至擠壓腹腔器官，此外，過去曾接受傳統腰椎手術，手術時從後背將肌肉層切開或切斷，肌肉層變薄，當腹部壓力升高時才讓升結腸「有機可乘」。
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