長青趣味運動同樂 侯搖呼拉圈甩飛帽

新北市長侯友宜8日與2,000多位長輩在中和區錦和運動公園運動，除了玩同心協力的趣味競賽，包括丟飛盤、拍籃球等接力賽跑，侯友宜也在套呼拉圈時卯足了勁，連帽子都甩飛，惹得一旁長輩哈哈大笑。

「我今年63歲，再兩年也要成為老年人，到時就可以一起參與各項銀髮活動。（眾笑）」侯友宜打趣說。他也現場與區長、民代們組團參加呼拉圈接力賽，沒想到第1輪競賽下來，居然是18組中最晚完成，還手忙腳亂到甩飛帽子；所幸第2輪雪恥拿下分組第一，並笑說，「總算保住『年輕人』的尊嚴！」

侯友宜表示，新北目前約有60萬8,000多位長者，平均1個月增加3,200位，預估2025年將達到80萬名長者；他承諾將持續推動老人共餐、里里銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學，讓長者在地樂活，「呷老不能認老，要多多走出門，唱歌、聚餐、動健康。」

長青趣味運動大會由新北市老人福利聯盟主辦，在理事長陳金鐘主持下，來自29區的2,000多位長輩一早就精神抖擻地繞場整隊，隨後在50位動健康種子老師示範帶領下，千人做起動健康，連10多位90高齡的長輩也跟著一起運動，讓參與的立委林德福、副議長陳鴻源、市議員陳錦錠、張錦豪等民代非常感佩。

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