快訊

影片曝光！亂丟垃圾遭稽查員蒐證開罰 男逃跑慘遭汽車輾斃

誰來勸川普「承認敗選」？原來是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風可能接力生成 未來一週北東濕涼

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

未來一週北東濕涼，南海菲律賓東方海域分別各有「熱帶擾動」先後在其中發展。天氣風險管理公司總監賈新興表示，受東北風接力及南海、菲律賓海域附近熱帶擾動影響，未來一週北部、東北部濕涼。氣象專家吳德榮指出，本週南海及菲律賓東方海域分別各有熱帶擾動先後在其中發展。

北東濕涼持續一週

中央氣象局表示，8日至14日東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚都涼爽；8日至10日基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；11日至14日桃園以北、東北部有短暫雨，東部、東南部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，中央氣象局指出，位於菲律賓西方近海的低氣壓，於早上8時生成熱帶性低氣壓，未來一兩天內有機會形成颱風，對台灣天氣沒有直接影響。

賈新興表示，受東北季風接力影響，北部、東北部天氣偏涼；在南海及菲律賓海域附近有熱帶擾動發展趨勢，未來可能有雙颱接力生成，因此北部、東北部水氣較多，未來一週天氣濕涼，北部、東北部及東部有局部大雨發生機會，中南部天氣則相對穩定，早晚偏涼，日夜溫差大。

熱帶擾動接連發展

中央大氣系兼任教授吳德榮指出，本週南海及菲律賓東方海域海溫高，分別各有「熱帶擾動」先後在其中發展，致使其鄰近海域包括台灣東方海面，都有較多的水氣。受到東北風冷空氣的舉升作用，形成「迎風雨背風晴」、北台濕涼的天氣型態；期間有「東北季風異常降水」發生的機率，也應留意。

吳德榮說，所模擬的「熱帶擾動」，都因受到其北方高氣壓偏東風的導引，一是在南海發展，向西往越南；另一則在菲律賓東方發展，經呂宋島、向西進入南海，再朝越南前進。賈新興也認為，未來一週可能有雙颱接力生成。

【更多精采內容，詳見

南海 菲律賓

延伸閱讀

颱風可能接力形成 北北基大雨！吳德榮：北部濕涼到周三

未來一周有熱擾動發展 吳德榮：留意東北季風異常降水

這2地風雨恐最大！ 吳德榮：但閃電颱風難解決旱象

「閃電」颱風影響程度？ 吳德榮：周五預測路徑掠過海警邊緣

相關新聞

艾陶颱風最快明天生成 今起4天清晨中南部局部雨

中央氣象局表示，位於菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓，日本氣象廳已經發布烈風警報，最快未來一、兩天將形成今年第21號艾陶颱風...

星宇航空擬增闢15條北美航線 是否開航有這些考量

新冠肺炎疫情重創全球航空業，星宇航空日前才剛逆勢宣布12月將開闢曼谷、大阪、東京三大航點，今日證實已向民航局申請桃園機場...

太麻里前鄉長沒趕上火車質疑台鐵 反遭網友狂批

國民黨籍太麻里前鄉長程正俊昨天上午搭乘火車，要從台東太麻里前往高雄，過程中，因個人因素耽誤未趕上火車，向台鐵要求退款，當...

颱風可能接力生成 未來一週北東濕涼

未來一週北東濕涼，南海及菲律賓東方海域分別各有「熱帶擾動」先後在其中發展。天氣風險管理公司總監賈新興表示，受東北風接力及南海、菲律賓海域附近熱帶擾動影響，未來一週北部、東北部濕涼。氣象專家吳德榮指出，

南投正妹插畫家裸身夢境當題材 再繪童趣24節氣

南投縣埔里鎮正妹插畫家潘明君以自己裸身夢境創造出「屁妞×屁瓜」Q版人物，家中「柴犬滷肉飯」也成插畫對象，近期更將傳統24...

規模4.0地震 台東台鐵5列次列車延誤 現已恢復行駛

今天上午10點45分，發生芮氏規模4.0地震，深度6.7公里，震央在台東縣近海，最大震度是台東太麻里4級。地震沒傳出災情...

台東近海4.0地震 台鐵大武往台東影響5列次、143分

中央氣象局發布地震報告，今天上午10時45分在台東縣近海發生芮氏規模4.0地震，深度6.7公里，最大震度太麻里4級，台鐵...

花蓮溫泉季21日登場 打造英雄美人雙泉

安心旅遊補助已結束，為延續觀光熱潮，花蓮縣政府自11月21日起，首次舉辦「2020花蓮太平洋溫泉季」，在瑞穗溫泉區和安通...

世界首例抽龍骨水證實 吸菸增失智和睡眠障礙風險

吸菸對健康有很多壞處，但是有關對大腦的影響，卻因為很難取得大腦組織而遲遲沒有直接證據。台南安南醫院與北京大學、溫州醫科大...

中油：明天起汽、柴油調漲0.1元

中油公司宣布，自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升21.6元、...

常玉「八尾金魚」台北展出 佳士得：台灣是成熟市場

佳士得秋拍台北預展，昨起在台北萬豪酒店舉行台北預展，展出上百件中西繪畫、中國書畫、工藝精品、珠寶等。展中有常玉兩幅畫作「...

上午10時45分台東近海規模4.0地震 太麻里4級

中央氣象局發布地震報告，今天上午10時45分在台東縣近海發生芮氏規模4.0地震，深度6.7公里。

熱門新聞

太麻里前鄉長沒趕上火車質疑台鐵 反遭網友狂批

艾陶颱風最快明天生成 今起4天清晨中南部局部雨

殺破狼周運勢／獅子荷包進帳豐富 天蠍感到怦然心動

颱風可能接力形成 北北基大雨！吳德榮：北部濕涼到周三

星宇航空擬增闢15條北美航線 是否開航有這些考量

牛排控吃起來！雙11限定 樂雅樂牛排買一送一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。