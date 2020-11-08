颱風可能接力生成 未來一週北東濕涼

未來一週北東濕涼，南海及菲律賓東方海域分別各有「熱帶擾動」先後在其中發展。天氣風險管理公司總監賈新興表示，受東北風接力及南海、菲律賓海域附近熱帶擾動影響，未來一週北部、東北部濕涼。氣象專家吳德榮指出，本週南海及菲律賓東方海域分別各有熱帶擾動先後在其中發展。

北東濕涼持續一週

中央氣象局表示，8日至14日東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚都涼爽；8日至10日基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；11日至14日桃園以北、東北部有短暫雨，東部、東南部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，中央氣象局指出，位於菲律賓西方近海的低氣壓，於早上8時生成熱帶性低氣壓，未來一兩天內有機會形成颱風，對台灣天氣沒有直接影響。

賈新興表示，受東北季風接力影響，北部、東北部天氣偏涼；在南海及菲律賓海域附近有熱帶擾動發展趨勢，未來可能有雙颱接力生成，因此北部、東北部水氣較多，未來一週天氣濕涼，北部、東北部及東部有局部大雨發生機會，中南部天氣則相對穩定，早晚偏涼，日夜溫差大。

熱帶擾動接連發展

中央大氣系兼任教授吳德榮指出，本週南海及菲律賓東方海域海溫高，分別各有「熱帶擾動」先後在其中發展，致使其鄰近海域包括台灣東方海面，都有較多的水氣。受到東北風冷空氣的舉升作用，形成「迎風雨背風晴」、北台濕涼的天氣型態；期間有「東北季風異常降水」發生的機率，也應留意。

吳德榮說，所模擬的「熱帶擾動」，都因受到其北方高氣壓偏東風的導引，一是在南海發展，向西往越南；另一則在菲律賓東方發展，經呂宋島、向西進入南海，再朝越南前進。賈新興也認為，未來一週可能有雙颱接力生成。

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