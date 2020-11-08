南投正妹插畫家裸身夢境當題材 再繪童趣24節氣

南投縣埔里鎮正妹插畫家潘明君以自己裸身夢境創造出「屁妞×屁瓜」Q版人物，家中「柴犬滷肉飯」也成插畫對象，近期更將傳統24節氣融入童趣元素，繪製編排成「好好過日子」筆記書，展現年輕世代的創意及巧思，也引起地方關注。

潘指出，讀大學時，因時常夢見自己一絲不掛，清醒後雖感到難為情，但想起夢中糗態又覺得有趣，隨手創作而畫出全身光溜溜、只戴紅色叉子頭套的「屁妞」，以及她的小跟班「屁瓜」，還幫他們成立「屁妞×屁瓜」粉絲專頁，分享創作心得。

而潘從聯合大學工業設計系畢業後，不僅彙集以「屁妞與屁瓜」為主題的插畫作品，與其父親潘樵在埔里田園藝廊舉辦父女聯展，也持續創作，還常把家中寵物柴犬「滷肉飯」畫進作品，風格逗趣可愛，頗受民眾喜愛，也獲在地藝文界肯定。

潘明君今年則以農曆24節氣為主題進行插畫創作，並編排出版「好好過日子」筆記書，但因主角仍是「屁妞×屁瓜」和「柴犬滷肉飯」，巧妙地將童趣元素融入在傳統節氣中，也展現年輕世代在東方傳統和文化創意上的新思維。