星宇航空擬增闢15條北美航線 是否開航有這些考量

新冠肺炎疫情重創全球航空業，星宇航空日前才剛逆勢宣布12月將開闢曼谷、大阪、東京三大航點，今日證實已向民航局申請桃園機場飛北美15條定期航線，預計2022年6月開航。星宇航空說，此為事前籌備工作，屆時是否開航仍待市場狀況才能評估。

星宇航空去年簽訂17架A350 XWB購機合約，首架預計2022年初交機。星宇航空規畫向民航局申請15條北美定期航線，從桃園機場出發至美國14個城市，預計2022年6月起開航，並以A350 XWB營運。

15條航線分別是以A350-900從桃園機場飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、關島、聖荷西、檀香山、安大略，以及A350-1000從桃園機場飛往甘迺迪、紐華克、芝加哥、華盛頓、休士頓、邁阿密、波士頓、達拉斯。

星宇公關長聶國維表示，這15條是星宇可能會飛的航線，因此向民航局先提出申請，方便未來的籌備工作。

聶國維指出，由於這是2022年以後的規畫，屆時是否開航，還有各種因素要考量，包括交機時間、未來市場狀況等，必須要多方評估。