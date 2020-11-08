花蓮溫泉季21日登場 打造英雄美人雙泉

安心旅遊補助已結束，為延續觀光熱潮，花蓮縣政府自11月21日起，首次舉辦「2020花蓮太平洋溫泉季」，在瑞穗溫泉區和安通溫泉區設置夢幻光影展區，打造夜間亮點，並以「英雄美人．雙泉奇浴」為主軸，推出「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」溫泉，並規畫溫泉專車行程，吸引旅客到花蓮泡湯。

縣府觀光處代理處長張志翔表示，溫泉季分別在瑞穗與安通兩大溫泉區建置特色光影展區，其中瑞穗展區位於瑞祥溫泉公園，今年以夢幻粉色櫻花樹燈為元素，並以金黃稻穗燈飾代表花蓮好米，打造浪漫場景；安通展區則在安通溫泉飯店，將設置樹燈、陸上水舞等，同時在溫泉區設置紅面鴨。

張志翔指出，花蓮溫泉主要集中於花蓮的瑞穗與玉里鎮安通，兩大溫泉區各有特色，「瑞穗溫泉」泉質是全台唯一碳酸鹽泉，有黃金之湯的美名，也稱「生男之泉」、「英雄湯」；「安通溫泉」為弱鹼性硫酸鹽泉，浸泡後皮膚滑潤，又稱「美人湯」。兩地都有豐富的觀光旅遊資源，在泡湯之餘也適合安排深度旅遊。

今年花蓮「溫泉專車」推出的一日遊套餐式行程，結合溫泉、美食、縱谷等相關旅遊景點，只要8人就可成行，提供隨車導遊、午餐及保險，每人只要699元。